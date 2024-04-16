موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي، يستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق مازيمبي ويحصل لاعبي النادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء بعد نهاية مباراته أمام القلعة البيضاء قبل أن يتوجه إلى الكونغو لمواجهة فريق مازيمبي في دوري الأبطال، ويسعى مارسيل كولر أن يمنح لاعبيه قسط من الراحة خاصة بعد الضغط والتوتر الذي عانى منه اللاعبين خلال مباراة الزمالك الذي حقق الفوز بهدفين مقابل هدف للأهلي.

استعدادات النادي الأهلي لمباراة مازيمبي الكونغولي

ومن المقرر أن يبدأ النادي الأهلي التدريبات صباح يوم الأربعاء قبل السفر إلى الكونغو في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأربعاء، ويسافر الأهلي قبل المباراة بيومين من أجل التدريب على الملعب الرئيسي والذي سوف يلتقي فيه الفريقين .

ويسعى النادي الأهلي أن يحقق الفوز على نظيره المازيمبي في نصغ نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتوج باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه والمرة الثانية على التوالي تحت قيادة المدير الفني السويسري “مارسيل كولر”.

حيث تأهل النادي الأهلي إلى الدور نصف نهائي من البطولة بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بهدف مقابل لاشئ، أحرزه اللاعب أحمد نبيل كوكا وتمكن الأهلي من الفوز خلال مباراة الذهاب بهدفين أحرز الهدف الأول عمرة السوليه فيما جاء الهدف الثاني بواسطة محمود عبد المنعم”كهربا”.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

يستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في المباراة التي سوف تجمع بينهما يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً، فيما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 26 أبريل المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي ومازيمبي

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة الأهلي ومازيمبي ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024، على قناة بي إن سبورتس التي تعد الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط….