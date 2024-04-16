“قبل الإيقاف”.. كيفية تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل وأهم الشروط اللازمة

يرغب جميع المواطنين في الجزائر بمعرفة تفاصيل تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر، وذلك بعد أن أوضحت الحكومة عن ضرورة تجديد المنحة بشكل دوري حتى يتمكن المستفيد من الحصول على هذا الدعم، والذي جاء ليساعدهم على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الشهرية، ويعد دعم منحة البطالة مقدم إلى فئات معينة وهي التي توفرت بها شروط الاستحقاق.

خطوات تجديد منحة البطالة

لكي يتم تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر من الضروري معرفة الخطوات الأساسية التي تساعد المستفيدين على التجديد، وذلك بعد أن تم الإعلان بواسطة الحكومة أن عملية التجديد ستكون بصورة إلكترونية، لذا حتى يتم تنفيذ مهمة التجديد بنجاح، يلزم عليك تنفيذ الخطوات الآتية:

أولا يلزم تسجيل الدخول للمنحة عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

تدوين رقم الهوية الوطنية داخل الخانة الخاصة به.

تدوين كلمة مرور، ومن الضروري إدخالها بشكل صحيح حتى يتم تسجيل الدخول.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية حتى تضغط على أيقونة منحة البطالة.

اضغط بعد ذلك على زر تمديد.

إدخال الرقم التسجيلي مع تدوين البيانات اللازمة.

انقر على أيقونة تجديد.

الشروط اللازمة لتجديد منحة البطالة

لكي يتمكن الفرد المستفيد من تجديد منحة البطالة يلزم توفر به عدة شروط، وهي عبارة عن الآتي: