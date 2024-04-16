سبب تأجيل مباراة الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال أسيا 2024

الرائج الآن على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر سبب تأجيل مباراة الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث كان من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 16 من أبريل 2024 وبعد غضون ساعات قليلة، وهذا ما جعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يتساءلون عن صحة الأخبار المتداولة الآن على مختلف المواقع، حقق الهلال والعين فوز كبير في المباريات السابق وتمكن كلا الفريقين أن يكون لديهم الفرصة المناسبة للوصول إلى التصفيات النهائية بين العديد من الفرق،

حيث بدأت استعدادات الفريقين لخوض المباراة المنتظرة النصف النهائي منذ عدة أيام وقد وضع المدير الفني من كلا الفريقين التشكيلة الرسمية لكن طرأت بعض التغييرات، ترقبوا معنا وسوف نوضح لكم سبب تأجيل مباراة الهلال والعين.

سبب تأجيل مباراة الهلال والعين

كشفت العديد من المصادر السعودية عن تأجيل مباراة كلا الفريقين الهلال والعين نظراً لسوء الأحوال الجوية في الإمارات العربية المتحدة والتي تستمر لمدة 24 ساعة وأن المباراة كان من المقرر أن تقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد، ونظراً لسوء الأحوال الجوية تم إصدار بيان رسمي بالتأجيل لأن حالة سيئة للغاية وهي عائق قوي لخوض تلك المباراة، وحسب التصريحات الإعلامية من القنوات السعودية والإماراتية أن المباراة يتم تأجيلها لمدة 24 ساعة، نجح فريق العين في الفوز على نظيره النصر في مباراة الذهب ويلتقي في منافسة قوية أمام فريق الهلال الذي حقق الفوز في الربع النهائي على فريق الاتحاد.

موعد مباراة الهلال والعين نصف نهائي آسيا بعد التأجيل

غداً الأربعاء الموافق 17 من أبريل 2024 اللقاء المنتظر بين الهلال والعين بعد التأجيل لسوء الأحوال الجوية، وحسب التصريحات الرياضية الأخيرة أن المباراة تنطلق في نفس التوقيت الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وتقام المباراة على أرضية هزاع بن زايد، على أن يتم نقل البث الحي المباشر عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية وقناة أبو ظبي الرياضية والكأس القطرية.