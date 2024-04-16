“الحق الفرصة” رابط التقديم على وظائف شرطة عمان 2024 والشروط والتخصصات المطلوبة

رابط التقديم على وظائف شرطة عمان 2024، تعتبر الوظائف العسكرية من أهم الوظائف التي يسعى عدد كبير من الأشخاص الإلتحاق بها لما فيها من مميزات أبرزها المرتبات المجزية والتأمينات الإجتماعية والصحية التي توفرها الحكومة للعاملين بها، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن خطوات ورابط التقديم على وظائف شرطة عمان 2024 والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل خلال السطور التالية ….

ما هي التخصصات المطلوبة لوظائف شرطة عمان 2024

خلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الأشخاص في البحث عن التخصصات المطلوبة في شرطة عمان والتي أعلنت عنها للمواطنين من كافة المناطق العمانية وهي:

خريجي دبلوم المحاسبة/ المالية.

خريجي دبلوم الإحصاء 4.

خريجي دبلوم إدارة الضيافة 3.

خريجي دبلوم الهندسة الكهربائية 15.

خريجي دبلوم الهندسة المعمارية 4.

خريجي هندسة هياكل ومحركات الطائرات 2.

خريجي هندسة الكترونيات الطائرات.

رابط التسجيل في وظائف شرطة عمان 2024

وأكدت الوزارة على تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في وظائف شرطة عمان 2024 وإليكم الخطوات….

زيارة الموقع الرسمي لشرطة عمان على الانترنت.

اضغط على الوظائف المتاحة.

حدد التخصص المناسب لك.

ثم اقرأ الشروط المطلوبة .

اضغط على “أوافق على الشروط والأحكام”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة ارسال الطلب.

شروط التقديم على وظائف شرطة عمان؟

وأعلنت شرطة عمان عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في الوظائف المعلن عنها وهي: