“100.000 دينار فوري مصرف الرافدبن“ وزارة المالية العراقية تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق لشهر مايو mof.gov.iq

قامت وزارة المالية العراقية بإطلاق راتب المتقاعدين وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم توفيره بشكل شهري لكبار السن الذين تقاعدوا عن العمل وذلك من أجل مساعدتهم في تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، وازداد التساؤل في الساعات القليلة السابقة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو

وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية أنه من المقرر صرف رواتب شهر مايو يوم 1 من بداية الشهر كما أوضحت أن ذلك الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا إذا واجه يوم الصرف يوم إجازة رسمية، والجدير بالذكر أنه من المقرر وجود زيادة تصل حتى 100.000 دينار لجميع المستفيدين الذين رواتبهم أقل من مليون دينار وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم في مواجهة جائحة غلاء الأسعار.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

قامت الوزارة بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: