“ادفع غرامة سيارتك هُنـــا ur.gov.iq“ مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني للاستعلام عن غرامات المرور 2024 بالعراق منصة أور
مديرية المرور العامة الغرامات
قامت مديرية المرور العامة بالعراق بإطلاق نظام جديد يساعدك في تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة الخاصة بك من خلال استخدام الهاتف المحمول الخاص بك وذلك بدلا من الذهاب إلى وحدة المرور وذلك يعد تسهيلا للوقت والجهد، وبناء على طلب المواطنين سوف نوضح لكم من خلال مقالنا كل ما يخص غرامات المرور العامة.
مديرية المرور العامة الغرامات
صرح مدير العلاقات العامة والإعلام في مديرية المرور العميد زياد محارب القيسي أنه سوف يتم تغيير اللوحات الخاصة بالسيارة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وسوف يتم تطبيقها أولا في محافظة بغداد ثم تنتقل إلى جميع المحافظات الأخرى، كما صرح عن الشكل الجديد اللوحة والتي سوف تأخذ الشكل المستطيل وتضم اسم العراق ورمز المحافظة بالإضافة إلى أرقام اللوحة والتي سوف تكون باللغة الإنجليزية أيضا.
كما أوضح أنه سوف يتم فرض غرامة قيمتها 25.000 دينار على الأشخاص الذين يسيروا في الطرق الخاطئة وبمجرد أن يقوم الرادار برصد ذلك سوف يتم تطبيق الغرامة على الفور.
خطوات الاستعلام عن الغرامات المرورية بالعراق
قامت المديرية بإطلاق منصة أور الإلكترونية والتي يمكنك من خلالها الاستعلام عن الغرامات المرورية وتسديدها أيضا وذلك باتباع الخطوات التالية:
- في بداية الأمر يتطلب منك الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة أور.
- ثم بعد ذلك انقر على زر تسجيل الدخول وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- الخطوة التالية من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خيار الخدمات الإلكترونية ومنها قم بالانتقال إلى غرامات المرور.
- يتطلب منك مجموعة من البيانات حول السيارة والتي يتطلب منك إدخالها.
- بمجرد النقر على زر استعلام سوف تظهر جميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.
- انقر على زر التسديد وقم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.
- أخيرا بمجرد الضغط على زر ادفع سوف يتم تسديد الغرامة بنجاح.