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“لولو الشطورة وميدو المشاغب“ تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024.. استقبليها لأولادك
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات، والذي يبحث عنه الكثير من الآباء والأمهات، نظرا لما تقدمه القناة من محتوى ترفيهي للأطفال، فهي تقوم ببث مجموعة من أغاني الأطفال التعليمية والترفيهية والعديد من البرامج الممتعة، وقد حازت القناة على إعجاب الكثير من المشاهدين، فهي تقدم محتوى مناسب لكافة الأطفال بمختف الأعمار بما يتناسب مع قدراتهم العقلية والذهنية، ولإنشغال ربات المنزل لكثير من الوقت وقد تحتاج لوقت بسيط لقضاء حاجيات منزلها ولا يوجد من يساعدها في الإعتناء بأطفالها فأن قنوات الأطفال هي الحل الأمثل لذلك، ولكن ليس لوقت طويل، يفضل أن يكون ذلك في حالة إنشغال الأم لوقت قصير فقط، وفي هذا المقال من خلال موقع البديل سنعرض لكم ترددات القناة على القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي عرب سات.
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024
يبحث الكثير عن تردد قناة وناسة بيبي نايل سات الجديد لعام 2024م، وهي واحدة من أشهر قنوات الأطفال والتي لاقت إعجابا شديدا من قبل آلاف المشاهدين في الوطن العربي، وتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات لكي تتمكنوا من تثبيتها على جهاز الريسيفر وتقديم متعة لا متناهية لأطفالكم، كما يلي:
- تردد القناة: 11470.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- جودة القناة: HD.
تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات
بعد أن قدمنا لكم تردد قناة وناسة بيبي نايل سات، يرغب الكثير في ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، وهو كما يلي:
- تردد القناة: 11270.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- جودة القناة: HD.