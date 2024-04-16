“لولو الشطورة وميدو المشاغب“ تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024.. استقبليها لأولادك

يبحث الكثير عن تردد قناة وناسة بيبي نايل سات الجديد لعام 2024م، وهي واحدة من أشهر قنوات الأطفال والتي لاقت إعجابا شديدا من قبل آلاف المشاهدين في الوطن العربي، وتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات لكي تتمكنوا من تثبيتها على جهاز الريسيفر وتقديم متعة لا متناهية لأطفالكم، كما يلي:

تردد القناة: 11470.

معدل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات

بعد أن قدمنا لكم تردد قناة وناسة بيبي نايل سات، يرغب الكثير في ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، وهو كما يلي: