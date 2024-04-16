سلي ولادك مع لولو ومغامراتها.. نزلي تردد قناة وناسة الجديد لولو 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

قناة وناسة أطفال هي من أكثر القنوات المحببة للعديد من الأطفال، نظرًا لمحتواها المميز والترفيهي التي تجذب به المتابعين والمشاهدين في كافة الدول العربية، وهي مناسبة إلى حد كبير لكافة الأعمار الراغبين في مشاهدة القناة، حتى أن القناة هادفة إلى حد كبير في تقديمها لمحتوى الأكثر تميزًا، ويمكنك استقبال قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 النايل سات

من السهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا للبيانات الأتيه: –

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد هو 11430.

الإستقطاب الخاص بالقناة يكون عمودي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسه 2024 على العرب سات

ويمكنك مشاهدة قناة وناسة أطفال بصورة واضحة وإرشارة قوية على العرب سات كذلك، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

يمكنك مشاهدة قناة وناسة على تردد 11270.

القمر الصناعي لقناة وناسة فهو العرب سات.

معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية استقبال قناة وناسة أطفال

تتمثل أبرز خطوات القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-