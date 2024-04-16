رابط التسجيل في الامتحان التوجيهي الاردن 2024 والشروط اللازمة

أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن تخصيص رابط التسجيل في الامتحان التوجيهي الاردن 2024، والذي يمكن للطالب من خلاله أن يتمكن من التسجيل بكل سهولة من أجل تحسين المعدل التراكمي الذي تمكن من الحصول عليه من الثانوية العامة، خاصة الطلاب الذي لم تتمكن من تخطى الـ 50% ، وتسعى وزارة التعليم الأردنية على الارتقاء بمعدل التحصيل الخاص بجميع الطلاب في كافة التخصصات.

خطوات التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024؟

حيث أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن تدشين رابط الكتروني خاص للتسجيل في امتحان التوجيهي الاردن 2024، والذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة، وإليكم خطوات التسجيل ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم الأردنية على الإنترنت .

اضغط على “تسجيل الدخول”.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اضغط على أيقونة “الخدمات الالكترونية.

بعد 1لك اضغط على “الامتحانات”.

اضغط على الامتحان التوجيهي.

واضغط على “تسجيل”.

ادخل بيانات الطالب في الخانات الموضحة.

ادخل البريد الالكتروني للطالب ورقم الهاتف

ثم اضغط على “تسجيل”.

ما هي قيمة رسوم التسجيل في امتحان التوجيهي الاردن

حيث أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن أن رسوم التسجيل في الامتحان التوجيهي هي 20 دينار أردني، هذا لطلاب التعليم الحكومي والمنزلي، و 50 دينار أردني لطلاب المدار الخاصة هذا بالإضاقة إلى دفع 20 دينار مقابل زيادة الموعد التي سوف يتم الاختبار بها.

شروط التسجيل في الامتحان التوجيهي الاردن

وكانت وزارة التعليم الأردنية أعلنت عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في الإمتحان التوجيهي وهي: