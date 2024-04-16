هشوف هتظهر امتى.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

الآلاف من الطلبة والطالبات في انتظار صدور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 التي طال موعد الإعلان عنها وخاصةً بأن الطلاب تمكنوا من تأدية الاختبارات الفترة الماضية، ويعيش الطلاب وأولياء الأمور في حالة من التوتر والقلق لأن الثالث المتوسط مرحلة انتقالية أساسية في غاية الأهمية، ويحدد الطالب مسيرة في الحياة العلمية، لقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بوضع إجراءات أمنية مشددة طوال فترة الامتحانات توجيهات رسمية من السيد الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم لكي يؤدي الطلاب الامتحانات بشكل أفضل ويحصل كل طالب على درجته بمجهوده الشخصي ويلتحق بالمكانة التي يستحقها ويحصد نتيجة السنوات الدراسية الماضية، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لحضراتكم موعد نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

تم عقد اختبارات الدور الأول للصف الثالث المتوسط بعموم محافظات العراق للسنة الدراسية 2023-2024 الأيام الماضية واستمرت الاختبارات لمدة أسبوع ولم ترصد وزارة التربية والتعليم أي حالات من الغش نتيجة للإجراءات الأمنية التي طبقتها جميع المديريات، وخلال هذه الفترة يقوم فريق الكنترول بمراجعة إجابات الأسئلة للامتحانات في جميع المواد من أجل التصحيح والتدقيق، وبعد الانتهاء ينتقل فريق الكنترول إلى مرحلة رصد الدرجات وبعد الأنتهاء يتم إبلاغ جميع المديريات من أجل تحديد موعد اعتماد النتائج المتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة وترفع النتائج عبر المواقع الإلكتروني لتسهيل الأمور على الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

للإطلاع على النتائج فور اعتمادها رسمياً بعد انتهاء التصحيح والرصد عليكم اتباع الخطوات التالية