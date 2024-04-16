“رابط مباشر”نتائج الثالث متوسط 2024 العراق الدور الاول …. موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط 2024 العراق الدور الاول، يبحث عدد كبير من الطلبة والطلبات خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الدور الأول في جميع المدارس على مستوى المحافظات العراقية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024….

نتائج الثالث متوسط 2024 العراق الدور الاول

حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلبة والطالبات بعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق، حيث صرح وزير التعليم العراقي على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة انتهت من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الثالث المتوسط في شتى المحافظات العراقية وذلك حتى يتمكن الطلاب من الإستعلام عنها في أي وقت دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والتواجد في المدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، وأشار وزير التعليم العراقي أنه سعيد بدرجات الطلاب وأشاد بدور الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي وأضاف إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم أوائل الطلبة خلال الساعات المقبلة….

رايط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

حيث أكدت وزارة التعليم العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج الثالث متويط 2024 العراق ، والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية: