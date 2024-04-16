الحق ذاكر عشان تنجح.. جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي 2024 محافظة الإسكندرية

جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي 2024، اعتمد السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الإبتدائي وصفوف النقل والشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، ومنذ إعلان هذا الخبر وعمليات البحث لن تتوقف لحظة واحدة عن موعد الامتحانات ومتى تبدأ الامتحانات العملية التي يؤديها الطلاب قبل موعد الامتحانات الأساسية بعدة أيام، وخاصةً أن العد التنازلي قد بدأ ويرغب الطلاب أن يكون لديهم وقت كافي في المذكرة، وتعبر الشهادة الإبتدائية من المراحل المهمة في حياة الطلاب لأنهم يخوضون تجربة جديدة بمواد جديدة وطريقة امتحانات مختلفة، لذا عليكم متابعة الفقرات التالية للتعرف على جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي 2024.

جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي 2024

باقي على امتحانات الشهادة الابتدائية نهاية العام الدراسي محافظة الإسكندرية سوى أسبوعين، وسوف تنطلق الامتحانات وفقاً للتقويم الدراسي ويأتي الجدول الزمني للامتحانات على النحو التالي:.

تبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 13 من مايو 2024 ويؤدي الطلاب مادتي اللغة العربية مدتها ساعتان ونصف والتربية الدينية ساعة ونصف.

الثلاثاء الموافق 14 مادة الدراسات الاجتماعية ساعة ونصف ومادة ICT ساعة ونصف.

الأربعاء 15 من مايو 2024 مادة الرياضيات ساعة ونصف ومادة المهارات المهنية ساعة ونصف.

الخميس اللغة الانجليزية ساعة ونصف ومادة العلوم ساعة ونصف.

امتحانات الشهادة الإبتدائية الترم الثاني 2024

امتحانات نهاية العام في المواد الأساسية تعقد من الاثنين 13 من مايو 2024 وتستمر لمدة 4 أيام الخميس 15 مايو 2024، وحسب تصريحات مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية أن امتحانات الخارج المجموع تنطلق في الأسبوع الأول من شهر مايو بدايةً من الإثنين 8 من مايو، حيث قامت مديريات التربية والتعليم بكامل استعدادها لامتحانات وتهيئة الأجواء لعدم حدوث أي مشاكل وسط حملات تفقدية من مدرية التربية والتعليم للتأكد من الإجراءات الوقائية والأمنية لمنع الغش.