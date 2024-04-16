ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار.. أسعار الدولار في البنوك الخاصة والحكومية والسوق السوداء

ارتفع سعر الدولار مع بداية أول أيام العمل بعد إجازة عيد الفطر، مما عمل على إضطراب كبير داخل البنوك الحكومية والخاصة، وكذلك السوق السوداء، وعقب قرار البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه التي تم في 6 من شهر مارس 2024، بتحرير سعر صرف الجنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

جاءت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الحكومية اليوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2024، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل المركزي ليُسجل 48.30 جنيه شراء و48.40 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيهًا بيع.

إضافة إلى أن سعر الدولار داخل بنك مصر ليُسجل 48.30 جنيه شراء و48.4 جنيه بيع.

ووصل سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية لنحو 48.3 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

وعن سعر الدولار داخل البنوك الخاصة، وفقًا للأتي:-

هذا وأن سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل 48.30 جنيه شراء و48.40 جنيه بيع.

إضافة إلى وصول سعر الدولار في البنك التجاري لنحو 48.30 جنيه شراء و48.40 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدوار في بنك أبوظبي نحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في السوق السوداء

ووصل متوسط سعر الدولار داخل السوق الموازية ليُسجل نحو 48.78 جنيه للبيع و48.88 جنيه للشراء، وهو مقارب إلى حد كبير لأسعار العملات الأجنبية والعربية داخل البنوك الحكومية والخاصة.