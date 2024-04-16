“هُنــا AADL “ رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وزارة السكن والعمران الجزائرية

سكنات عدل 3، وهو واحد من اهم المشاريع التي أطلقتها الحكومة الجزائرية ووزارة السكن والعمران في الجزائر، فبعد أن تم تسليم الوحدات السكنية في سكنات عدل 1 و 2 لكل المستحقين والمتوافر بهم الشروط ولمن أتموا السداد، تم إطلاق المشروع الثالث، ولذي يهدف إلى مساعدة الشباب والمواطنين على امتلاك شقق سكنية بدلا من الإيجار، وهذه الوحدات تكون بأسعار مخفضة للغاية ودفع وتقسيط مريح، لذا يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وسوف نعرض لكم من خلال موقع البديل كافة التفاصيل والشروط، ورابط التقديم على سكنات عدل، فتابعونا في السطور التالية.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وزارة السكن والعمران الجزائرية

يبحث الكثير من المواطنين في الجزائر عن رابط التسجيل في سكنات عدل 3، والذي أطلقته وزارة السكن والعمران الجزائرية، حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لسكنات عدل من هنا.

كتابة رقم التعريف الوطني.

كتابة رقم الضمان الاجتماعي.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

رفع المستندات والوثائق المطلوبة.

سداد رسوم التسجيل.

الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل والحصول على وحدة سكنية

يوج مجموعة من الشروط يجب ان تتوافر في المتقدمين من أجل التقديم على سكنات عدل 3 والحصول على وحدات سكنية بها، وهي كما يلي: