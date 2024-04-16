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“هُنــا AADL “ رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وزارة السكن والعمران الجزائرية

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعتين
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سكنات عدل 3
سكنات عدل 3

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وزارة السكن والعمران الجزائرية

يبحث الكثير من المواطنين في الجزائر عن رابط التسجيل في سكنات عدل 3، والذي أطلقته وزارة السكن والعمران الجزائرية، حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول على الموقع الإلكتروني لسكنات عدل من هنا.
  • كتابة رقم التعريف الوطني.
  • كتابة رقم الضمان الاجتماعي.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة.
  • رفع المستندات والوثائق المطلوبة.
  • سداد رسوم التسجيل.
  • الضغط على تسجيل.
سكنات عدل 3
سكنات عدل 3

شروط التسجيل في سكنات عدل والحصول على وحدة سكنية

يوج مجموعة من الشروط يجب ان تتوافر في المتقدمين من أجل التقديم على سكنات عدل 3 والحصول على وحدات سكنية بها، وهي كما يلي:

  • أن يكون المتقدم مواطن جزائري.
  • يحمل الجنسية الجزائرية.
  • يقيم داخل حدود الجزائر بصفة دائمة.
  • أن يكون الشخص المتقدم للحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.
  • أن يمتلك مبلغ التقديم والذي يتم سداده دفعة واحدة في بادئ الأمر، ثم يتم سداد باقي المبلغ على أقساط.
  • الالتزام بدفع كل قسط في الموعد المحدد له.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ ساعتين
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