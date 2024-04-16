حقيقة صرف فروقات رواتب الموظفين لشهر أبريل 2024… وموعد صرفها

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حقيقة صرف فروقات رواتب الموظفين لشهر أبريل 2024، كما نشر عدد من رواد التواصل الإجتماعي عن عن اصطحاب راتب أبريل زيادة مالية للموظفين بالمملكة، وقد أعلنت الوزارة بتوضيح حقيقة الأمر وأشارت أن سبب تغيير موعد الصرف لهذا الشهر.

موعد صرف رواتب الموظفين لشهر أبريل 2024

وترد وزارة المالية على الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة بشأن زيادة زيادة رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعوديةـ والزيادة الملكية الصادرة لكل موظف والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من الشهر الجاري، أو صرف فروقات الرواتب بين السنة الهجرية والميلادية، خاصة بعد أن اعتمدت الوزارة التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري لصرف رواتب الموظفين وأشارت الوزارة إلى أن الأخبار التي يتم تدوالها غير صحيحة بالمرة ولا داعي للإنسياق وراء الشائعات والأخبار الغير صحيحة.

سلم رواتب الموظفين

كما أعلنت وزارة المالية أن صرف الرواتب للموظفين يكون بناء على 3 درجات والتي يتم تحديدها حسب الخبرة وعدد سنوات الخدمة والتي تكون كالتالي:

الدرجة الأولى والتي يتم تخصيصها للموظفين الذين لديهم خبرة سنة واحدة.

الدرجة الثانية: والتي تشمل الموظفين الذي تتراوح خبرتعهم بين عامين إلى 4 أعوام.

الدرجة الثالثة : وهي للموظفين التي تزيد خبرنهم عن 4 سنوات .

كما أشارت الوزارة أنه يمكن أن يستعلم المواطن على استحقاقاته طبقاً لسلم الرواتب المعتمد من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية أو من خلال اتباع الخطوات الآتية: