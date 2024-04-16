تراجع 2000 جنيه.. سعر الارز اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 في الأسواق والمحلات

نلاحظ جميعاً أن هناك كثرة في البحث عن سعر الارز اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 بعد انتشار أنباء حول تراجع الطن في الأسواق ليصل التراجع 2000 جنيه في الطن،ـ وهذا ما يزيد من تساؤلات المواطنين وتصميمهم على معرفة اخر التحديثات في الأسعار هذه الفترة، ويعتبر الأرز ضمن السلع الأساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها أو تبديلها بسلعة أخرى، كما تعتبر مصر من الدول التي تستهلك كميات كبيرة من الأرز،

حيث تبذل الدولة أقصى جهد للعمل على ضبط الأسعار في الأسواق المحلية في أقرب وقت ممكن، وتتابع وزارة التموين والوزارة الداخلية المخزون الاستراتيجي من الأرز لمعرفة ما يكفي احتياجات المواطنين دون أي نقص أو تقصير، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على سعر الارز اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024.

سعر الارز اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024

خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير وكانت غير مستقرة وزادت شكاوى المواطنين وكانوا يطالبون دائماً بضبط الأسعار والسعى لتوفيرها بشكل أكبر، وقامت وزارة التموين بتوفير السلع الأساسية وعلى رأسهم الأرز على البطاقات التموينية خلال منافذ وزارة التموين وفي معارض أهلاً رمضان، وأخيراً تزف الحكومة بشرى سارة جديدة للمواطنين حول تراجع أسعار طن الأرز والأرز الشعير ويكون هناك تراجع أكبر الفترة القادمة وهذا ما أكد عليه مجلس الوزراء وسوف تطبق الأسعار الجديدة بدايةً من اليوم الثلاثاء 16 من أبريل 2024.

قائمة أسعار الأرز بمختلف أنواعه في الأسواق

سجل سعر طن الأرز الحبة العريضة في الأسواق مع منتصف تعاملات الأسبوع نحو 17.500 جنيه

ووصل سعر طن الأرز الحبة الرفيعة 16.500 جنيه.

وسجل سعر كيلو الأرز الحبة العريضة نحو 27 جنيه.

ووصل سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة في المحلات والأسواق 25 جنيه.