خبر بمليون جنيه دلوقتي.. فتح تأشيرة الكويت للمصريين والحصول على أفضل المزايا

قامت دولة الكويت بالإعلان عن فتح باب السفر للعديد من الدول التي تم الإغلاق عنهم لمدة وصلت إلى عام ونصف، فضلاً عن أن الإعلان جاء مع استخراج كافة التأشيرة الخاصة بزيارة الكويت سواء للعمل أو السياحة أو السفر، وغيرها من التأشيرات الأخرى التي تكون بشروط معينة نكشفها لكم في السطور التالية، لكي يتمكن من معرفتها جميع الراغبين في السفر إلى دولة الكويت.

ما هي أنواع تأشيرات الكويت للمصريين؟

حددت دولة الكويت أنواع التأشيرات التي يمكن استخراجها لجميع الأشخاص الراغبين في السفر إلى البلاد، ومن بينها الأتي:-

استخراج تأشيرة الزيارة العائلية.

كذلك إستخراج زيارة سياحية إلى دولة الكويت.

تأشيرة العمل بدولة الكويت.

وتصل تكلفة استخراج التأشيرة بكافة أنواعها للدخول إلى دولة الكويت، قرابة الـ 30 دولار أمريكي، سواء كانت للسياحة أو الزيارة أو العمل.

ما هي شروط استخراج تأشيرة الكويت 2024؟

تتمثل أبرز شروط القيام بإستخراج تأشيرة الكويت لجميع المصريين، وفقًا لما يلي:-