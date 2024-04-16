سيارة نيسان إيجيبت موديل 2025 بـ100 ألف جنيه فارق.. أرخص سيارة في الموديلات الجديدة

كشفت شركة نيسان إيجيبت، عن سيارتها الجديدة موديل 2025، وهي من أحدث قائمة سعرية لطرازات الملاكي المتوفرة في شهر ابريل الجاري، على أن وصل سعر نيسان جول موديل 2024 بسعر يبدأ من مليون و15 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية من الطراز يُسجل مليون و115 ألف جنيه، إضافة إلى ان النسخة أو الفئة الثالثة يصل سعرها لمليون و165 ألف جنيه، بفارق 100 ألف جنيه ما بين الفئة الأولى والثانية.

مواصفات سيارة نيسان إيجيبت جوك موديل 2025

من أبرز المواصفات التي يمكن توافرها في سيارة نيسان جوك موديل 2025، ما جاء على النحو الأتي:-

طول جوك يصل إلى 4.210 مم.

بينما عرض سيارة جوك يبلغ 1.800 مم.

ارتفاع سيارة نيسان جوك يكون 1.595 مم.

قاعدة العجلات للسيارة يبلغ طولها إلى 2.636 مم.

مساحة التخزين الخلفية للسيارة تصل غلى 422 لترًا.

عجلات السيارة رياضية وذات قياس 17 إلى 19 بوصة.

السيارة مزودة بمحرك تربو 3 سلندر.

سعة السيارة 1000 سي سي بقوة 117 حصان.

عزم السيارة الأقصى يصل إلى 180 نيوتن.

سيارة نيسان إيجيب جوك موديل 2024

السيارة لديها 8 مكبرات للصوت يعملون بنظام الـ BOSE، حيث إنها مزودة بخاصية توصيل هاتف ذكي عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto، كما أنها توفر 3 أوضاع للقيادة من الرياضية إلى الاقتصادية، على أن يبلغ ناقل حركة السيارة أوتوماتيكي من 7 سرعات.