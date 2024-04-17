إسمك نزل هسه.. الان رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الأخيرة موقع مظلتي pdf

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من أجل معرفة القوائم الجديدة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجببة الأخيرة فى جميع المحافظات العراقية، وتعد الرعاية الاجتماعية من أهم البرنامج إلى تقدمه الحكومة العراقية لدعم وتحسين معيشة الأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود أو المتدني، وقد أعلنت وزارة العمل مؤخرًا عن اقتراب موعد تسليم الوجبة السابعة والأخيرة من المساعدات المقدمة في إطار هذا البرنامج،و هذه المساعدات المالية تهدف إلى مساعدة المواطنين على العيش بكرامة وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق :

وتستهدف الرعاية الاجتماعية شرائح محددة من المجتمع، مثل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر ذات الدخل المحدود، ومن خلال الخطوات التالية تستطيع الحصول على الأسماء المستفيدة.

الدخول إلى موقع منصة “مظلتي” ثم النقر على “نظام الحماية الاجتماعية”.

اختيار “برامج الرعاية الاجتماعية”.

إدخال البيانات المطلوبة وتحديد الوجبة التي يريد الاستعلام عنها.

النقر على “استعلام”. خلال ثوان، سيتم عرض كشوفات بأسماء المشمولين بالرعاية، ويمكن للمواطن تحميل هذه الكشوفات والاطلاع على المشمولين بالوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على دعم الرعاية في العراق :

وفقًا لوزارة العمل في العراق، هناك شروط محددة يجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية:

أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في العراق.

أن ينتمي إلى أسر مشمولة بالدعم.

ألا تكون لديه أصول ذات قيمة عالية.

أن يكون عراقي الجنسية.

ألا يكون حاصلاً على أي خدمات أخرى من الوزارة.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق :

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المستحقة لمنحة الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك من عقب الانتهاء من اختيار الأسماء المستحقة للدعم في جميع المحافظات العراقية، ويتم حاليًا العمل على رفع الأسماء المستحقة عبر موقع مظلتى الالكتروني.