كشوفات أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة pdf يمكنك تنزيلها الآن عبر الرابط الرسمي

إليك كل التفاصيل حول أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية حيث أن في العراق، يتمتع برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الحكومة بأهمية كبيرة نظرًا لدوره الحيوي في دعم الفئات الفقيرة والأقل حظاً في المجتمع.

أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية

هذا البرنامج، المعروف بتقديم مساعدات مالية شهرية، يسعى لتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم، والوجبة السابعة للعام 2024 تعتبر حلقة جديدة في سلسلة هذه الجهود، حيث تم الإعلان عن أسماء المستفيدين في جميع المحافظات العراقية.

الإعلان عن الأسماء المشمولين في الرعاية

وزارة العمل العراقية، في إطار جهودها لضمان الشفافية والفعالية، قامت بنشر أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، التي تعد أداة مركزية لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين

الدخول إلى المنصة: زيارة منصة “مظلتي” الإلكترونية للبدء في عملية الاستعلام.

تحديد القسم: من القائمة الرئيسية، يجب اختيار قسم الرعاية الاجتماعية.

البحث عن قائمة المشمولين: تحديد خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

تحديد الوجبة والمحافظة: اختيار رقم الوجبة والمحافظة التي يسكن فيها المستخدم.

إدخال البيانات الشخصية: تعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

النقر على الاستعلام: الضغط على زر “الاستعلام” لعرض القوائم.

تحميل وتفحص القائمة: بعد تحميل قائمة الأسماء بصيغة PDF، يمكن البحث عن الاسم ضمن القائمة.

شروط الاستفادة من البرنامج

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

الإقامة: الإقامة الدائمة داخل العراق مطلوبة.

العمر: السن المسموح به يتراوح بين 18 و55 سنة.

الحالة المالية: لا يجب أن يمتلك المتقدم أصول أو عقارات باهظة الثمن أو سجل تجاري.

الفئات المستهدفة: يمكن للمطلقات، الأرامل، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأيتام، وأبناء الشهداء التقديم للحصول على الدعم.

بعد معرفتك تفاصيل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية تشكل هذه الخطوات والشروط الأساس لضمان الوصول العادل للدعم المقدم ضمن البرنامج، وتعزز جهود الحكومة العراقية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.