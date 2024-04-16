” اوبو ولعت المنافسة بجد” مواصفات هاتف Oppo Reno 11 5G ملك الأناقة

يعد هاتف Oppo Reno 11 5G واحداً من أحدث هواتف شركة أوبو والتي تناسب الفئة المتوسطة والذي ينضم لسلسة الرينو، حيث يتمتع هذا الهاتف بالكثير من المزايا والمواصفات الرائعة التي تنال اعجاب محبي اصدارات شركة أوبو حيث يأتي بتصميم عصري وشاشة من نوع أموليد كيرف بمقاس 6.7 بوصة بدقة QHD ومعدل تحديث 120Hz مع معالج Dimensity 7050 وكاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل، لذلك يمثل تجربة جديدة ومبتكرة لمستخدميه، سوف نعرض لكم من خلال هذا السياق أحدث مواصفات ومزايا هاتف Oppo Reno 11 5G

مزايا ومواصفات هاتف Oppo Reno 11 5G

يتمتع هاتف Oppo Reno 11 5G بالعديد من المزايا والمواصفات التي تحمل تجربة جديدة وفريدة من نوعها تناسب جميع الفئات، يستحق هذا الهاتف التجربة للاستمتاع بمزاياه التالية:

المواصفات التفاصيل المعالج يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 7050 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MC4 وهو نفس معالج Oppo Reno 10 5G . التخزين/ الرام يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري. الكاميرا يتمتع الهاتف بكاميرا أمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بمستشعر OV32C، حيث تقدم الكاميرات تجربة مقبولة مع وجود عدسة مخصصة لتصوير البورترية الـ 2X . الشاشة تأتي الشاشة بشكل الثقب منحنية من الجوانب وتأتي من نوع AMOLED وتأتي بمساحة 6.7 إنش بدقة الـ 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 120Hz بالإضافة لدعم الشاشة لخاصية الـ HDR10+ مع سطوع يصل الى 950 شمعة مع طبقة حماية AGC DT-Star2 نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة أوبو الأحدث الـ ColorOS 14 . البطارية البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع الـ SUPER VOOC بقوة 67 واط كما يدعم الشحن العكسي .

أحدث سعر الهاتف Oppo Reno 11 5G الجديد

يتمتع سعر هاتف Oppo Reno 11 5G بأنه مناسب لكثير من الأشخاص الذين يرغبون في اقتنائه لأنهم يتمتعون بمزايا ومواصفات الهاتف خاصة أنه أحد إصدارات شركة شاومي المعروفة والشهيرة في عالم الهواتف الذكية، اليك سعر الهاتف: