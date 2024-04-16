“احجز 4000 دولار” منصة حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي + شروط ومستندات حجز العملة

منصة حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي كثر البحث عليها هذه الفترة من قبل المواطنين اللبيين بعد إعلان مصرف ليبيا عن فتح باب حجز العملة الأجنبية للأفراد، حيث تعد هذه المبادرة من أقوى مبادرات المصرف والتي احتوى بها تعاملات المواطنين للعملة الأجنبية من خلال المصرف بشكل رسمي، كما وضع المصرف عدة شروط يجب توافرها للحصول على العملة الأجنبية، نبيها من خلال الأسطر التالية مع ذكر المستندات المطلوبة.

منصة حجز العملة الاجنبية مصرف ليبيا المركزي

أنشا مصرف ليبيا المركزي منصة حجز العملة الأجنبية ليسهل على المواطنين اللبيين الحصول على العملات الأجنبية التي يجتاجونها إلكترونيًا عبر المنصة، حيث توفر المنصة طريقة الحجز من خلالها وتعطي موعد لصرف العملة من خلال البنك الذي قام المستفيد بتحديده، كما يمكنك الدخول على منصة حجز العملة من هنا ومتابعة خطوات الحجز.

الأوراق المطلوبة لحجز العملة

لكي تقوم بحجز العملة الأجنبية من خلال منصة حجز العملة التي أتاحها مصرف ليبيا المركزي تسهيلًا على المواطنين اللببين القيام بحجز العملة الأجنبية التي يوريدونها طبقا للشروط التي وضعها المصرف، حيث اشترط البنك توفير المستندات التالية:

بطاقة هوية وطنية وجواز سفر ساري.

لديه حساب في البنك ويجب أن يكون رقم الحساب بتنسيق IBR.

شروط حجز العملة منصة حجز العملة

يوفر بنك ليبيا المركزي حجز العملة الأجنبية من خلال منصة حجز العملة، ولكن لابد من التأكد من استكمال الشروط التالية: