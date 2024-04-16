رابط وخطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وشروط التسجيل اللازمة

إليك كل التفاصيل حول منحة 300 دينار تونسي 2024 حيث تسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز المجتمع التونسي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بهدف توجيههم نحو حياة كريمة، حيث تقدم الحكومة المساعدات لتلبية احتياجات الفئات ذات الدخل المنخفض، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، من بين هذه المساعدات، تبرز منحة للأطفال دون ست سنوات، حيث يتم صرف 30 دينار شهري لكل طفل مستحق.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بالوزارة أكد أن هذه المنحة تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض، وتشمل حوالي 138 ألف طفل في تونس، بدأت هذه المنحة في العام 2022 وتستمر حتى الآن، وتهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم المالي.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونسية لعام 2024

أن يكون من جنسية تونسية.

أن يكون مقيم دائم في تونس.

أن يكون دخل الفرد في العائلة أقل من 300 دينار تونسي شهري.

أن لا يكون أي فرد في العائلة مستفيد من تغطية اجتماعية من جهة أخرى.

خطوات التقدم لمنحة 300 دينار تونسية لعام 2024

للتقدم لمنحة 300 دينار تونسية لعام 2024، يتطلب الأمر اتباع عدة خطوات مفصلة لضمان إتمام العملية بنجاح:

التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

إنشاء حساب جديد أو استخدام حساب قائم للدخول.

تعبئة البيانات الشخصية للمتقدم وأفراد عائلته بكل دقة.

رفع الوثائق المطلوبة، مثل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرب الأسرة، وثائق تعريف لبقية أفراد العائلة، شهادات

ميلاد الأطفال، والشهادات الطبية التي تدل على وجود حالات عجز إن وجدت.

التسجيل عن طريق الهاتف

الاتصال بالرقم *1021# من هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

اتباع التعليمات الصوتية لإدخال المعلومات المطلوبة.

إدخل رمز التحقق الذي سيرسل إلى الهاتف المحمول.

اختيار المؤسسة المالية التي يفضل استلام المنحة من خلالها.

التسجيل عبر مكاتب البريد التونسي

التوجه إلى أقرب مكتب بريد.

ملء استمارة التسجيل المتوفرة.

تقديم الوثائق المطلوبة إلى الموظف المختص.

شروط التسجيل لمنحة الأطفال دون ست سنوات

بعد معرفتك تفاصيل منحة 300 دينار تونسي للعام 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية حددت مجموعة من الشروط الضرورية للتقدم لمنحة الأطفال دون ست سنوات، منها: