لينك التقديم للمدارس المصريه اليابانيه للعام الدراسي 2024/2025 والأوراق المطلوبة

المدارس المصرية اليابانية: فرصة تعليمية متميزة .. و فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد

تعد المدارس المصرية اليابانية نموذجاً فريداً للتعليم الذي يجمع بين أفضل ما في النظامين المصري والياباني، حيث تركز على تنمية مهارات التفكير النقدي والابداعي لدى الطلاب، إلى جانب غرس قيم الانضباط والمسؤولية والتعاون و مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2024/2025، يترقب أولياء الأمور بفارغ الصبر فتح باب التقديم لأبنائهم في هذه المدارس المتميزة.

فتح باب التقديم للمدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، وتستمر عملية التقديم لمدة 15 يومًا.، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي “فسبوك” وتعد المدارس المصرية اليابانية نموذجا تعليميا فريدا يجمع بين أفضل الممارسات التعليمية المصرية واليابانية، بهدف تنشئة جيل متميز قادر على مواكبة التطورات العالمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار (لا يزيد عمرها عن شهر). بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (سارية). إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ 6 أشهر على الأقل (توثيق رسمي). توقيع ولي الأمر على إقرار (نسختين، أصل و صورة).

سن القبول في المدارس اليابانية

KG1: من 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم واحد.

KG2: من 5 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم واحد.

الصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات حتى 7 سنوات إلا يوم واحد.

الصف الثاني الابتدائي: من 7 سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم واحد.

الصف الثالث الابتدائي: من 8 سنوات حتى 9 سنوات إلا يوم واحد.

مميزات المدارس المصرية اليابانية