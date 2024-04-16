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موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة وجدول الصرف
مع اقتراب شهر أبريل 2024، يتزايد البحث والاهتمام بموعد صرف المرتبات، خاصة مع توقع زيادة جديدة في الرواتب وتعلن وزارة المالية المصرية رسمياً عن جدول صرف المرتبات، و من المقرر أن تبدأ عملية الصرف في 21 أبريل 2024، وتمتد على مدار خمسة أيام.
جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024
- اليوم الأول: الأحد 21 أبريل 2024
- اليوم الثاني: الاثنين 22 أبريل 2024
- اليوم الثالث: الثلاثاء 23 أبريل 2024
- اليوم الرابع: الأربعاء 24 أبريل 2024
- اليوم الخامس: الخميس 25 أبريل 2024
الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2024
من المتوقع أن تشهد مرتبات شهر أبريل 2024 زيادة جديدة، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومواجهة التضخم لم يتم الإعلان عن قيمة الزيادة بشكل رسمي حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تكون زيادة جيدة تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين يشهد شهر أبريل 2024 العديد من الإجازات الرسمية، مما يؤثر على مواعيد العمل وصرف المرتبات. إليكم قائمة بالإجازات:
- عطلات نهاية الأسبوع: الجمعة والسبت من كل أسبوع
- عيد تحرير سيناء: الخميس 25 أبريل 2024.
طرق صرف المرتبات
توفر الحكومة المصرية عدة طرق لصرف المرتبات، منها:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM): تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعًا وسهولة، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم من أي ماكينة صراف آلي تابعة للبنك الذي يتعاملون معه.
- التحويل البنكي: يمكن للموظفين ان يقوموا باختيار تحويل رواتبهم إلى حساباتهم البنكية بشكل مباشر.
- مكاتب البريد: يمكن للموظفين صرف رواتبهم من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.