موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة وجدول الصرف

مع اقتراب شهر أبريل 2024، يتزايد البحث والاهتمام بموعد صرف المرتبات، خاصة مع توقع زيادة جديدة في الرواتب وتعلن وزارة المالية المصرية رسمياً عن جدول صرف المرتبات، و من المقرر أن تبدأ عملية الصرف في 21 أبريل 2024، وتمتد على مدار خمسة أيام.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024

اليوم الأول: الأحد 21 أبريل 2024

اليوم الثاني: الاثنين 22 أبريل 2024

اليوم الثالث: الثلاثاء 23 أبريل 2024

اليوم الرابع: الأربعاء 24 أبريل 2024

اليوم الخامس: الخميس 25 أبريل 2024

الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2024

من المتوقع أن تشهد مرتبات شهر أبريل 2024 زيادة جديدة، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومواجهة التضخم لم يتم الإعلان عن قيمة الزيادة بشكل رسمي حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تكون زيادة جيدة تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين يشهد شهر أبريل 2024 العديد من الإجازات الرسمية، مما يؤثر على مواعيد العمل وصرف المرتبات. إليكم قائمة بالإجازات:

عطلات نهاية الأسبوع: الجمعة والسبت من كل أسبوع

عيد تحرير سيناء: الخميس 25 أبريل 2024.

طرق صرف المرتبات

توفر الحكومة المصرية عدة طرق لصرف المرتبات، منها: