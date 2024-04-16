تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 156 Kurulus Osman مترجمة
يتطلع الكثيرون الي التعرف الي تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ويأخذنا المسلسل في رحلة تاريخية مشوقة إلى حقبة تأسيس الدولة العثمانية، مستعرضًا حياة الغازي عثمان الأول، مؤسس الدولة ومحاربها الشجاع بمزيج من الدراما التاريخية والحركة والمؤامرات، يقدم المسلسل أحداثًا آسرة تجذب المشاهدين وتجعلهم يعيشون أجواء تلك الحقبة الزمنية بكل تفاصيلها.
تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان
ترتفع حدة الترقب مع اقتراب موعد عرض الحلقة 156 من مسلسل قيامة عثمان، ويزداد البحث عن ترددات القنوات الناقلة لهذا العمل الدرامي التاريخي المميز. ولتسهيل الأمر على محبي المسلسل ومتابعيه، نستعرض في هذا المقال ترددات القنوات التي تبث مسلسل قيامة عثمان، لتتمكنوا من الاستمتاع بمشاهدة الحلقة الجديدة ومواصلة رحلتكم الشيقة مع أحداثها المشوقة:
تردد قناة ATV التركية
تعتبر قناة ATV التركية القناة الرسمية لمسلسل قيامة عثمان. يمكنكم متابعة الحلقة الجديدة عبر الترددات التالية:
تردد القناة علي العرب سات:
- التردد: 12692
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد القناة علي نايل سات:
- التردد: 10796
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة الفجر الجزائرية
تبث قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان مترجماً إلى اللغة العربية. يمكنكم متابعة الحلقة الجديدة عبر الترددات التالية:
تردد القناة علي النايل سات:
- التردد: 12034
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
عرب سات:
- التردد: 11034
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 6
الحلقة 156 من مسلسل قيامة عثمان
- مصير بوران: على الرغم من هجوم كونور عليه، بوران لم يمت بل تم أسره وحبسه في مكان مجهول.
- تحركات كونور المشبوهة: تصرفات كونور تثير الشكوك حول نواياه، خاصة بعد هجومه على ذهب عثمان المرسل إلى سوغوت.
- تحالف جديد ضد عثمان: قبائل بني جرمان وبني جندر يتحالفون لعرقلة فتح عثمان لمدينة بورصة وإزنق.
- عودة شخصيات مهمة: يعقوب يعود للحلقات القادمة، بالإضافة إلى ظهور شخصيات جديدة وهامة، مثل إمارة كرمان.