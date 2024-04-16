تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 156 Kurulus Osman مترجمة

يتطلع الكثيرون الي التعرف الي تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ويأخذنا المسلسل في رحلة تاريخية مشوقة إلى حقبة تأسيس الدولة العثمانية، مستعرضًا حياة الغازي عثمان الأول، مؤسس الدولة ومحاربها الشجاع بمزيج من الدراما التاريخية والحركة والمؤامرات، يقدم المسلسل أحداثًا آسرة تجذب المشاهدين وتجعلهم يعيشون أجواء تلك الحقبة الزمنية بكل تفاصيلها.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ترتفع حدة الترقب مع اقتراب موعد عرض الحلقة 156 من مسلسل قيامة عثمان، ويزداد البحث عن ترددات القنوات الناقلة لهذا العمل الدرامي التاريخي المميز. ولتسهيل الأمر على محبي المسلسل ومتابعيه، نستعرض في هذا المقال ترددات القنوات التي تبث مسلسل قيامة عثمان، لتتمكنوا من الاستمتاع بمشاهدة الحلقة الجديدة ومواصلة رحلتكم الشيقة مع أحداثها المشوقة:

تردد قناة ATV التركية

تعتبر قناة ATV التركية القناة الرسمية لمسلسل قيامة عثمان. يمكنكم متابعة الحلقة الجديدة عبر الترددات التالية:

تردد القناة علي العرب سات:

التردد: 12692

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد القناة علي نايل سات:

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الفجر الجزائرية

تبث قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان مترجماً إلى اللغة العربية. يمكنكم متابعة الحلقة الجديدة عبر الترددات التالية:

تردد القناة علي النايل سات:

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

عرب سات:

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6

الحلقة 156 من مسلسل قيامة عثمان