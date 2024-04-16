وزارة السكن والعمران عدل 3.. كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر inscription aadl dz

أطلقت وزارة السكن والعمران عدل 3 وذلك ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين داخل الجزائر والذي يعتبر من أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر محدودة الدخل وذلك من أجل مساعدتهم في توفير سكن خاص بهم وتحقيق الاستقرار ولكن ذلك يتم بعد التحقق من مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا وسوف نوضحه لكم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسجيل.

وزارة السكن والعمران عدل 3

إذا كنت ترغب في التسجيل في سكنات عدل 3 يرجى اتباع التعليمات الآتية:

الخطوة الأولى يتطلب منك زيارة الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوكالة عدل. الخطوة الثانية قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. ثم بعد ذلك من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خانة التسجيل في سكنات عدل 3. سوف تظهر لك استمارة بيانات والتي يتطلب منك ملؤها. قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة. يرجى تسديد المصروفات المالية المحددة من قبل الوكالة. أخيرا انقر على زر إرسال الطلب وقم طابعة الاستمارة واحتفظ بها.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

قامت وكالة عدل بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لديك من أجل التسجيل على وحدات عدل 3 بكل سهولة ومن أبرز تلك الشروط: