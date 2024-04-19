“سكنات عدل 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑“ كيفية التسجيل في بيع فيلات عدل aadl.com.dz وشروط التسجيل عبر وكالة عدل

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن بيع فيلات عدل والتي قامت بإطلاقها وكالة عدل بالتعاون مع وزارة السكن والتعمير ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن باب التسجيل أصبح متاح الأن وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

بيع فيلات عدل

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يمكن في الوقت الحالي لجميع المواطنين داخل الجزائر التسجيل على الفيلات وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى يجب على المواطن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل. في الخطوة التالية يرجى الدخول على خيار Logement Promotionnel Libre. ثم اتبع التعليمات الموضحة من أجل إتمام التسجيل.

ووفقا لما أعلنت عنه الوزارة أن أول فيلا متاحة للبيع هي 27/40 فيلا ترقوية حرة بالإضافة إلى وجود حديقة وهي توجد في UV 19 داخل المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة.

شروط التسجيل في سكنات عدل

إذا كنت ممن يرغبوا في التقديم على سكنات عدل 3 يرجى التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك والتي تتمثل في: