بطاقتك هتتوقف ومش هتصرف تموين ولا عيش.. وقف الدعم التمويني والخبز لهذه الفئات من المواطنين

وقف الدعم التمويني، تناولت الأخبار مؤخرًا قرارًا بوقف الدعم التمويني، والذي يتمثل في البطاقات التي تمكّن المواطنين من الحصول على بعض السلع والمنتجات شبة مجاناً شهريًا، وتعتبر هذه البطاقات إحدى السبل التي تستخدمها الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التموين لمساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، يأتي هذا الدعم في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها البلاد نتيجة لارتفاع الأسعار، ولكن، جاء قرار مفاجئ مؤخرًا بوقف صرف السلع التموينية لبعض المواطنين خلال الأشهر المقبلة، وفي هذا المقال سنوضح التفاصيل الكاملة لهذا القرار.

إيقاف صرف التموين والخبز لهذا الفئات

هناك فئات معينة لا تستحق صرف المواد التموينية شهريًا، وتشمل ما يلي:

الأشخاص الذين يمتلكون سيارات وعقارات كبيرة، مما يدل على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم دون الحاجة إلى هذه السلع.

يتم توفير الإمدادات الغذائية فقط للأشخاص الذين يقيمون بشكل دائم في مصر، ولا يشمل الذين يهاجرون باستمرار.

لا يحق لمن يمتلك أراضي زراعية تتجاوز مساحتها عشرة أفدنة الحصول على المواد الغذائية التموينية بشكل شهري.

يتم استبعاد أصحاب الشركات أو المؤسسات الكبيرة من الحصول على الإمدادات الغذائية المقدمة للمواطنين.

السلع التموينية

من المعروف أن السلع الغذائية تعتبر واحدة من الوسائل الرئيسية التي تستخدمها الحكومة المصرية لتعزيز معيشة المواطنين وتحسين أوضاعهم، حيث يتم تقييم حالة جميع المواطنين المستفيدين من هذه السلع بانتظام شهرياً لتحديد من يستحق الاستفادة منها ومن لا يحتاج إليها، وهذا يخلق فرصًا جديدة للمواطنين الذين في حاجة إلى الدعم.

قرار من وزارة التموين بوقف صرف السلع والخبز المدعم لهذه ال 4 فئات

بالإضافة إلى الفئات التي تم ذكرها سابقًا، هناك بعض المواطنين الآخرين الذين يُستبعدون عن استلام المواد التموينية شهريًا، وهم كما يلي: