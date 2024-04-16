جهز البيض الملون والفسيخ هانت خلاص.. موعد اجازه عيد شم النسيم 2024 في مصر.. هل الإجازة مدفوعة للموظفين؟

موعد اجازه عيد شم النسيم، شهر مايو ملئ بالاجازات ومن أشهرهم عيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، وبعد اقتراب الموعد ظل يبحث الكثير من الطلاب والموظفين عن موعد أجازه شم النسيم في مصر 2024، وهم ينتظرون عدد الأيام المخصصة للقطاعين العام والخاص بعد عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر عيد شم النسيم من الأعياد القديمة في مصر، الموظفون في القطاعين العام والخاص يترقبون إجازة عيد شم النسيم 2024 التي تأتي بعد عيد الفطر بما يقرب من 3 أسابيع.

موعد اجازه عيد شم النسيم في مصر

انتهت إجازة عيد الفطر التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتمتد حتى يوم الأحد الماضي، وتُعتبر هذه الإجازة مُدفوعة الأجر، وبينما يترقب الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص، موعد إجازة شم النسيم 2024 التي ستأتي بعد إجازة عيد الفطر بما يُقارب ثلاثة أسابيع من الآن، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان سابق عن موعد اجازه عيد شم النسيم لعام 2024، حيث أكد أن يوم الاثنين الموافق 6 مايو سيكون إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم، وهو اليوم التالي لاحتفال الأقباط بعيد القيامة، جاء هذا الإعلان بعد قرار مجلس الوزراء بنقل إجازة عيد العمال من الأربعاء الأول من مايو إلى الخميس التالي 2 مايو، مما يجعل عدد أيام الإجازات، بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية، يبلغ 5 أيام متتالية.

وتذكر أن شم النسيم سيحل في فصل الربيع لعام 2024 الذي بدأ في 20 مارس الماضي، وسيستمر لمدة 92 يومًا حتى 20 يونيو المقبل، بداية فصل الصيف، وتُعتبر عيد شم النسيم إجازة رسمية في مصر، حيث يعود تاريخ احتفالات الربيع وشم النسيم إلى آلاف السنين، حيث كان المصريون القدماء يحتفلون بموسم الحصاد واعتدال الجو في ذلك الوقت.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024، ستحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لهذا العام.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024