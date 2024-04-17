خطوات تسجيل نظام نور أول ابتدائي وشروط التقديم في المرحلة الابتدائية

بدء تسجيل نظام نور أول ابتدائي في الخامس عشر من رمضان 1445، ومازالت المنصة مستمرة في تلقي طلبات التقديم من أولياء الأمور، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم 2 مايو الموافق 23 شوال 1445 لإلحاق الطلاب في الصف الأول الابتدائي لكل المدارس العامة بالسعودية والخاصة أيضا والآن نستعرض معا كل ما يخص تسجيل الطلبة في نظام نور.

خطوات تسجيل نظام نور أول ابتدائي

يبحث أولياء الأمور عن كيفية تسجيل نظام نور أول ابتدائي عبر المنصة الإلكترونية والذي يتم عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة نور التعليمية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر للدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يظهر لك الشروط والأحكام التي حددها المواقع اضغط أمام ” الموافقة على الشروط”.

تجد أمامك بيانات ولى أمر الطالب اكتب رقم الهاتف الجوال وعنوان البريد الالكتروني.

اختر زر ” التالي”.

تجد أمامك بيانات أبناءك، حدد اسم الطالب الذي تريد التقديم له.

اختر العنوان الوطني الحالي للطالب، أو حدد عنوان وطني جديد في الخريطة.

يحدد لك النظام المدارس المتاحة وفقا للعنوان الوطني المسجل.

حدد خمس مدارس من الموجودة أمامك.

اختر زر ” إرسال الطلب”.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام نور أول ابتدائي

هناك مجموعة من الأوراق اللازم تجهيزها لكي يتمكن أولياء الأمور من تسجيل ذويهم في الصف الأول الابتدائي عند القيام بتسجيل نظام نور أول ابتدائي والتي تتمثل في:

إحضار أصل شهادة الميلاد للطالب.

إحضار نسخة من بطاقة العائلة للطلاب السعوديين.

بالنسبة للطلاب المقيمين يتم تقديم نسخة من جواز السفر.

إدراج شهادة التطعيمات الخاصة بالطالب.

إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر القانوني للطالب سواء كان الأب أو الوصي الشرعي.

تقديم مستند رسمي يثبت محل إقامة الطالب في نطاق المدرسة التي تقدم لها.

شروط التسجيل في نظام نور أول ابتدائي

الشروط التي وضعتها الوزارة لتسجيل نظام نور أول ابتدائي كلها بسيطة وغير معقدة وهي كالتالي: