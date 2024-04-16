“التشكيل المتوقع”.. موعد مباراة الهلال والعين ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا

تحتضن مدينة العين الإماراتية موعد مباراة الهلال والعين المواجهة المرتقبة على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات ذهاب الدور “نصف النهائي لدوري أبطال آسيا”، يدخل الهلال هذا اللقاء محملاً بسلسلة من الانتصارات، أبرزها تغلبه على الاتحاد، الأمر الذي قاده إلى هذه المرحلة، ولديه في جعبته أيضاً لقب السوبر السعودي الأخير، ويبقى منافساً شرساً على لقب الدوري المحلي، في المقابل، يأمل العين في تخطي عقبة الهلال والتقدم نحو النهائي، مستنداً إلى انتصاراته المتتالية على النصر السعودي.

موعد مباراة الهلال والعين

تقام المواجهة بين العين والهلال غدًا يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، حيث يبدأ موعد مباراة الهلال والعين في الساعة السادسة مساءً بحسب توقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً وفقاً لتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرض ستاد هزاع بن زايد، المعقل الرئيسي لفريق العين.

القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال

ستقوم قناة بي إن سبورت القطرية بنقل مباراة الهلال والعين في إطار الدور “نصف النهائي لدوري أبطال آسيا” للموسم 2023/2024، كما ستتاح المباراة للمشاهدة عبر قنوات SSC Sports HD، وبالنسبة للمتابعين في الإمارات، ستكون المباراة متوفرة على قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1، بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة اللقاء عبر تطبيق TOD TV أو منصة شاهد للبث الرقمي.

التشكيل المتوقع للعين والهلال السعودي

من المقرر أن تشهد منافسات “نصف نهائي دوري أبطال آسيا” للموسم 2023/2024 تشكيلة قوية من فريقي العين والهلال السعودي، والتي تضم اللاعبين التاليين:

فريق العين

حراسة المرمى: “خالد عيسى”.

خط الدفاع: يضم خالد هاشمي، إيريك، كوامي، وعبدول توريه”.

خط الوسط: يلعب فيه “يونج يو بارك، محمد عباس، وبالاسيوس”.

خط الهجوم: يتكون من “جوناس سانتوس، عمير اتزيلي، وسفيان رحيمي”.

فريق الهلال السعودي