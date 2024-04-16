“هسة نزلت ؟” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة PDF عبر منصة مظلتي الرسمية

اقترب الكشف عن جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة، فمن الجدير بالذكر أنه يتم تقديم ذلك الدعم من جانب وزارة العمل العراقية لكي يتم مساعدة جميع الأشخاص على أن يواجهوا الغلاء بسد المتطلبات والاحتياجات الخاصة بجميع الأسر الفقيرة التي تعاني من الظروف الاقتصادية العسيرة التي تشهدها البلاد، وفيما يلي سوف نوضح كيفية الاستعلام عن تلك الأسماء.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

توفر وزارة العمل العراقية طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية فيمكن لجميع الأشخاص الراغبين في التعرف على هذه الأسماء اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى التوجه إلى الموقع الإلكتروني المتعلق بمنصة مظلتي الرسمية من خلال النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية الضغط على زر الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة انتقاء المحافظة.

الخطوة الرابعة كتابة رقم الوجبة.

الخطوة الخامسة تدوين جميع البيانات المرادة منك بشكل صحيح.

الخطوة الأخيرة النقر على أيقونة استعلام.

شروط أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

توجد مجموعة شروط لابد من إتاحتها في المواطنين الذين يريدون الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراق، وتجدر الإشارة بأن الوزارة تقوم الحرص دائما على أن تقدم الدعم لكل الفئات التي تعاني بصعوبة في شراء متطلباتهم واحتياجاتهم لهذا فالوزارة تحرص على تقديم الدعم لهم وفيما يلي الشروط اللازمة للحصول عليه: