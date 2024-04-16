“يا فرحة قلب المدرسين” موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين تبعًا لوزارة المالية المصرية

قامت وزارة المالية بالتنويه عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين وكافة الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية، فقد أوضحت أن الصرف سوف يكون في الموعد الرسمي المحدد من جانبها بغير أن يكون هناك تأجيل أو تأخير موعد الصرف، وتجدر الإشارة بأن العديد من الأشخاص يقومون بالسعي بالاطلاع على هذا الموعد المتعلق بصرف المتأخرات بجانب الرواتب التي تتعلق بهم وفيما يلي سوف نتناول سويا التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين

إنه عقب تساؤل العديد من الأشخاص فيما يخص موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين وأيضًا جميع الموظفين بكل القطاعات المختلفة فإن وزارة المالية في مصر قد نوهت حول هذا الموعد وقالت إن الصرف سوف يكون بداية من اليوم الحادي والعشرون من شهر أبريل الجاري 2024، ويكون مستمر إلى يوم الخامس والعشرون من أبريل 2024، وسوف يتم صرف كل المتأخرات التي تخص العاملين وأيضًا جميع الموظفين حتى ثلاثة أيام تبعًا لما تم الإعلان عنه من جانب رئيس قطاع الحسابات الذي يُدعى شريف خيري، كذلك أن مواعيد المتعلقة بصرف متأخرات تكون في اليوم الرابع والسابع والثامن من شهر أبريل الحالي 2024.

جدول صرف رواتب شهر أبريل 2024

حددت وزارة المالية جدول صرف المرتبات المتعلقة بشهر أبريل الجاري ليكون كما يلي: