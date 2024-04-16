لينــك وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024 .. اليكـــم كافة المستجدات المطلوبة social.gov.tn

منحة 300 دينار التي توفرها وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس والتي يتم الحصول عليها لمدة 6 شهور، وهي من ضمن مبادرة أطلقت من قبل الحكومة التونسية من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجًا للحصول على الدعم خاصة بعد الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على فئات في المجتمع بنسبة كبيرة بحيث يمكن التسجيل في المنحة من خلال مجموعة من الخطوات.

منحة 300 دينار

منحة 300 دينار التي تم إطلاقها من قبل الحكومة التونسية تهدف من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على تلك المنحة بحيث يمكن التقديم فيها عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية،بحيث أن تلك المنحة تهدف لمساعدة الأسر المحتاجة فتصرف لهم تلك المنحة لمساعدتهم في مواجهة ظروف الحياة خاصة مع الظروف الاقتصادية التي أثرت عليهم بشكل كبير، بحيث يتم تقديم الأوراق ودراسة الاوراق المقدمة لأتأكد من أحقيتهم في الحصول على تلك المنحة.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار

يمكن التسجيل في منحة 300 دينار تونس عبر مجموعة من الخطوات المحددة التي تسهل على المتقدمين تقديم أوراقهم عبر رابط الكتروني تم توفيره من قبل الحكومة التونسية للتقديم فيها، وجاءت تلك الخطوات كالتالي: