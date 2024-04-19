نزلي الآن تردد قناة وناسة نايل سات 2024.. اضبطيها فورا
قناة وناسة، ترغب السيدات في أشغال أطفالهن بشكل صحيح من خلال عرض محتوى مناسب لهم، حيث أثير قلق معظم الأمهات مؤخرا من المحتوى الذي قد يظهر لأطفالهن ويتطلب مراقبتهم بشكل دائم بالإضافة الى الآثار السلبية السيئة التي تخلفها استعمال الهواتف الذكية لساعات طويلة، لذا تفضل الكثيرات أن يتابع أطفالهن قناة فضائية مخصصة للأطفال وتقدم محتوى مميز مثل قناة وناسة، ولهؤلاء سنستعرض في هذا المقال تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة نايل سات 2024
قناة وناسة نجحت خلال سنوات قليلة في أن تحجز مكان ضمن قائمة أفضل القنوات المتخصصة للأطفال، لأن فريق العمل بالقناة اختار بحرفية تامة أفضل محتوى قد يجذب الأطفال، وبالفعل أثارت قناة وناسة إعجاب ملايين الأطفال من كافة انحاء الوطن العربي بكليباتها الرائعة التي تؤديها شخصيات كرتونية لطيفة وخفيفة الظل وأشهرهم بالطبع لولو التي حفظ الأطفال أغانيها ويرددونها باستمرار، ولا يقتصر محتوى القناة على الجانب الترفيهي فقط ولكن أيضا تقدم رسائل اخلاقية وتعلم الأطفال السلوكيات الحسنة وهذا ما جعل أمهات كثيرات يرغبن في متابعة أبناءهن لتلك القناة وشغل أوقات فراغهم في مشاهدتها والاستمتاع بها، ولتنزيل قناة وناسة على جهاز الاستقبال قم بإدخال إعدادات الضبط التالية :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة وناسة عرب سات
تعرض قناة وناسة على شاشتها على مدار اليوم بالكامل العديد من الأغاني المميزة مثل لولو ذكية ولولو ماما وماذا تشتري لولو ومين سرق الجزمة وغيرها، ويمكنكم مشاهدة القناة أيضا عبر القمر الصناعي عرب سات عبر ضبط التردد على النحو التالي :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4