نزلي الآن تردد قناة وناسة نايل سات 2024.. اضبطيها فورا

تردد قناة وناسة نايل سات 2024

قناة وناسة نجحت خلال سنوات قليلة في أن تحجز مكان ضمن قائمة أفضل القنوات المتخصصة للأطفال، لأن فريق العمل بالقناة اختار بحرفية تامة أفضل محتوى قد يجذب الأطفال، وبالفعل أثارت قناة وناسة إعجاب ملايين الأطفال من كافة انحاء الوطن العربي بكليباتها الرائعة التي تؤديها شخصيات كرتونية لطيفة وخفيفة الظل وأشهرهم بالطبع لولو التي حفظ الأطفال أغانيها ويرددونها باستمرار، ولا يقتصر محتوى القناة على الجانب الترفيهي فقط ولكن أيضا تقدم رسائل اخلاقية وتعلم الأطفال السلوكيات الحسنة وهذا ما جعل أمهات كثيرات يرغبن في متابعة أبناءهن لتلك القناة وشغل أوقات فراغهم في مشاهدتها والاستمتاع بها، ولتنزيل قناة وناسة على جهاز الاستقبال قم بإدخال إعدادات الضبط التالية :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة وناسة عرب سات