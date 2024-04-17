اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq | اسماء الدفعة الاخيرة كل المحافظات

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن اسماء الرعاية الاجتماعية حيث تساهم الرعاية الاجتماعية بشكل كبير في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وكذلك تضمن حصولهم على حقوقهم في الصحة والتعليم، ومن منطلق ذلك فقد وفرت وزارة الشئون الإجتماعية في دولة العراق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، فإذا أردت معرفة كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فتابع معنا.

مستندات اسماء الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة العراق مجموعة من الأوراق حتى يمكن التسجيل في الرعاية الإجتماعية وتشمل ما يلي:

ما يثبت عدم وجود دخل شهري او مساعدة من الجهات الحكومية داخل دولة العراق.

بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم ويجب أن تكون سارية الصلاحية.

يجب أن يقدم أيضا صورة من البطاقة التموينية.

إثبات الإقامة في دولة العراق.

إذا كان المتقدم يعاني من أمراض مزمنة فيجب تقديم شهادة مرض تفيد بذلك.

يستطيع جميع المواطنين في دولة العراق الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية بشرط توافر هذه الأوراق والمستندات، وكذلك الشروط التي حددتها الوزارة، ويتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية بدوله العراق

حرصا من الوزاره على وصول الدعم لمستحقيه، فقد حددت فئات معينة تكون ضمن قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية لتلقي الدعم وهي:

الأسر التي لديها دخل محدود.

النساء المطلقات.

النساء الأرامل.

اليتيم.

ابن الشهيد.

أصحاب الاحتياجات الخاصة.

كيفيه الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه السابعة

يمكنك الاستعلام عن اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبة السابعة عن طريق اتباع الخطوات التالية: