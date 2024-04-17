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للمبتدئات.. طريقة عمل أرز باللبن أحلى من المحلات مش هتصدقي إن طعمه لذيذ وحلو كدا
الأرز بلبن واحد من ألذ الحلويات وله مذاق رائع لا يمكن مقاومته، هذا بجانب أنه يمكن تحضيره كتحلية خفيفة بعد الإفطار، كما أن طريقة عمله من أسهل ما يكون فهو سهل التحضير بالإضافة إلى أنه اقتصادي وغير مكلف، بجانب أنه يتم إضافة الكثير من النكهات والمكسرات المختلفة له، ومن خلال هذا المقال سنتناول طريقة تحضير الأرز باللبن بطريقة مميزة مع إضافة بعض اللمسات الخفيفة التي تعطيه نكهة خاصة مثل إضافة المشتركة والكريمة ويمكن الاستغناء عنهم، تابعوا معنا لتتعرفوا على طريقة سحرية لتحضير الأرز باللبن في مدة لا تتجاوز 25 دقيقة.
مكونات تحضير الأرز باللبن
يتم تحضير الأرز باللبن من خلال المكونات التالية:
- 5 أكواب من اللبن.
- كوب من الماء المغلي.
- نصف كوب من الأرز.
- 2 كيس من الكريم شانتيه.
- 7 ملاعق كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 4 ملاعق كبيرة من ماء الزهر.
- رشة مستكة.
خطوات تحضير الأرز باللبن
يتم تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل في الآتي:
- يتم تسخين 4 أكواب من اللبن حتى يبدأ في الغليان.
- بعد ذلك يتم إضافة الأرز والماء المغلي إلى اللبن ثم يتم ترك الخليط يغلي على النار لمدة 5 دقائق.
- الخطوة التالية يتم رفع الأرز باللبن من على النار ويتم تغطية الوعاء وتركه يرتاح لمدة لا تقل عن 3 ساعات.
- بعد مرور 3 ساعات يتم إذابة النشا في كوب من الحليب البارد بشكل جيد حتى التأكد من تمام الذوبان.
- يتم تحلية خليط الأرز بالحليب بالسكر ويتم رفعه على النار مرة أخرى، بعد ذلك يتم تركه يغلي لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك يتم إضافة خليط النشا والحليب لوعاء الأرز باللبن بعد ذلك يتم إضافة الكريمة والمستمرة وماء الزهر، مع العلم أن هذه الإضافات اختيارية يمكن الاستغناء عنها، ولكنها تحسن من الطعم وتعطيها مذاق رائع بعد ذلك يتم تقليب كافة المكونات على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
- في النهاية يتم صب الأرز باللبن في قوالب التقديم بعد ذلك يتم تزيينه بالمكسرات وتركه في الثلاجة حتى يبرد تمامًا قبل القيام بتقديمه.