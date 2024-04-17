للمبتدئات.. طريقة عمل أرز باللبن أحلى من المحلات مش هتصدقي إن طعمه لذيذ وحلو كدا

الأرز بلبن واحد من ألذ الحلويات وله مذاق رائع لا يمكن مقاومته، هذا بجانب أنه يمكن تحضيره كتحلية خفيفة بعد الإفطار، كما أن طريقة عمله من أسهل ما يكون فهو سهل التحضير بالإضافة إلى أنه اقتصادي وغير مكلف، بجانب أنه يتم إضافة الكثير من النكهات والمكسرات المختلفة له، ومن خلال هذا المقال سنتناول طريقة تحضير الأرز باللبن بطريقة مميزة مع إضافة بعض اللمسات الخفيفة التي تعطيه نكهة خاصة مثل إضافة المشتركة والكريمة ويمكن الاستغناء عنهم، تابعوا معنا لتتعرفوا على طريقة سحرية لتحضير الأرز باللبن في مدة لا تتجاوز 25 دقيقة.

مكونات تحضير الأرز باللبن

يتم تحضير الأرز باللبن من خلال المكونات التالية:

5 أكواب من اللبن.

كوب من الماء المغلي.

نصف كوب من الأرز.

2 كيس من الكريم شانتيه.

7 ملاعق كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

4 ملاعق كبيرة من ماء الزهر.

رشة مستكة.

خطوات تحضير الأرز باللبن

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل في الآتي: