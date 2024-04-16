طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة بخطوات سهلة وبسيطة وبطعم خيالي

تعتبر المكرونة بشكل عام بجميع أصنافها من أشهى وألذ المأكولات على الإطلاق ويفضلها فئة كبيرة من الأشخاص، كما أن المكرونة بالجمبري والكريمة الحارة تعتبر واحدة من أهم الأطباق الرئيسية التي يعشقها الكثير من الأفراد وذلك بسبب مذاقها الشهي الذي يميزها عن باقي الأكلات الأخرى، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم طريقة تحضير المكرونة بالجمبري والكريمة الحارة بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير وصفة المكرونة بالجمبري والكريمة الحارة

يتم تحضير المكرونة بالجمبري من خلال عدة مكونات تتمثل في الآتي:

1 مكرونة اسباجتي مسلوقة.

½ من الجمبري المقشر متوسط الحجم.

ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة.

1 ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.

بصلة صغيرة الحجم.

4 فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

3 أكواب من الكريمة.

كوب من ماء سلق المكرونة.

مكعب خضار.

كوب واحد من الجبن البارميزان.

¼ كوب من البقدونس المفروم.

2 ملعقة كبيرة من جبنة البارميزان والتي تستخدم للوجه.

خطوات تحضير المكرونة بالجمبري والكريمة الحارة

حتى يتم الحصول على أشهى وأروع مكرونة بالجمبري، لابد من اتباع الخطوات الآتية:

يتم تحضير وعاء ثم وضعه على النار بعد ذلك يتم إضافة الزيت مع البصل والثوم ثم يضاف الجمبري والملح والفلفل. الخطوة التالية يتم إضافة الكريمة وماء السلق مع مكعب المرق. يلي ذلك خطوة التتبيل وإضافة البابريكا والشطة وبشر الليمون، يتم ترك الخليط حتى يسخن بالكامل. ثم يتم إضافة الجبن والبقدونس والمكرونة مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط. وبذلك تصبح الوجبة جاهزة ويتم تقديمها ساخنة.

طريقة أخرى لتحضير المكرونة بالجمبري

المقادير:

يتم تحضير المكرونة بالجمبري من خلال المكونات التالية:

نصف كيلو من الجمبري المقشر حجمه كبير.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

مكرونة فيتوتشيني مسلوقة.

ربع كوب من ماء سلق المكرونة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من بهارات كاجون.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب إلا ربع من الكريمة.

نصف كوب من جبن البارميزان المبشور.

ربع كوب من ماء سلق المكرونة.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

كيفية تجهيز المكرونة بالجمبري

يتم تجهيزها من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة تتمثل في الآتي: