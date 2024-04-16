عندك كوباية شعيريه وملعقة نشا حنعمل حلو بثواني من دون فرن

يعتبر الشعير والنشا مكونين شائعين ومتوفرين في معظم المطابخ وباستخدام هذين المكونتين البسيطتين، يمكنك إعداد حلوى شهية ولذيذة في وقت قصير جدًا إنها وصفة مثالية للأشخاص الذين يرغبون في تلبية رغبتهم في تناول حلوى لذيذة بسرعة وبأدوات محدودة وفي هذا المقال، سنقدم لك الطريقة السهلة والسريعة لصنع هذه الحلوى المثيرة باستخدام كوب شعيري وملعقة نشا ستتعرف على المكونات المطلوبة والخطوات البسيطة التي يجب اتباعها.

مقادير الوصفة

كوب شعيرية (يفضل استخدام شعيرية الباكستانية، لكن يمكن استخدام أي نوع متوفر لديك).

3 ملاعق كبيرة زبدة (أو زيت نباتي).

كوب ماء.

3 ملاعق كبيرة سكر.

لتر حليب سائل.

كوب نشا.

½ كوب سكر (اختياري).

½ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري).

ماء ورد أو ماء زهر (اختياري).

طريقة تحضير الوصفة

تحضير الشعيرية:

في مقلاة على نار هادئة، ذوّب الزبدة. أضف الشعيرية وقلّب حتى تصبح ذهبية اللون. في وعاء منفصل، امزج الماء والسكر. اسكب خليط الماء والسكر على الشعيرية وقلّب حتى تمتص كل السائل. ارفع المقلاة عن النار واترك الشعيرية تبرد.

تحضير القطر:

في قدر صغير، امزج الحليب والنشا والسكر والفانيليا (أو ماء الورد أو ماء الزهر). قلّب المزيج على نار متوسطة حتى يصبح كثيفًا. ارفع القدر عن النار واترك القطر يبرد قليلاً.

تجميع الحلوى:

في صينية بايركس، وزّع الشعيرية المبردة. اسكب القطر البارد فوق الشعيرية. وزّع القطر بالتساوي على السطح. بِمكنك تزيين الحلوى بالمكسرات أو جوز الهند المبشور (اختياري). بِمكنك تقديم الحلوى باردة أو ساخنة. بِمكنك حفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.

يمكنك استخدام شعيرية الأرز بدلاً من الشعيرية الباكستانية ويمكنك استخدام الحليب المكثف بدلاً من الحليب السائل كما يمكنك إضافة قطع الفواكه الطازجة مثل الموز أو الفراولة إلى الحلوى ويمكن استخدام الكريمة المخفوقة لتزيين الحلوى.