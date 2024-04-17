بأقل التكاليف.. طريقة عمل ورقة السجق في المنزل بطعم خيالي

الكثير من ربات البيوت يبحثون عن أكلات سهلة وبسيطة بأسعار مناسبة ومتوفرة، وتعتبر طريقة عمل ورقه السجق من الاكلات البسيطة والسهلة التي تتوفر مكوناتها في كل مكان وتكلفتها مناسبة وغير باهظة الثمن، فكما نعرف أن السجق من الأكلات المفيدة والصحية التي تمد الجسم بالطاقة، وذلك لأن السجق يحتوي على بروتين حيواني ودهون كما يضاف له بهارات تعطيه نكهة مميزة ومختلفة، ومن خلال السطور القادمة سوف نقدم طريقة عمل ورقه السجق بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة ومكونات متوفرة في كل بيت.

مكونات عمل ورقة السجق

كيلو سجق شرقي.

ثلاث ثمرات كوسة مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

ثلاث ثمرات بطاطس مقشرة ومقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ربع كيلو فاصوليا خضراء مقطعة نصفين.

حبة بصل كبيرة مقطعة إلى شرائح.

ثمرة فلفل أحمر ويقطع مكعبات متوسط الحجم.

فلفل اخضر رومي كبير مقطع الى مكعبات متوسط الحجم.

فلفل اصفر رومي مقطع إلى مكعبات متوسط الحجم.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بهارات.

فلفل اسود وملح.

ورق زبدة.

طريقة تحضير ورقة السجق

لكي نحضر هذه الوصفةالوصفة ما علينا سوا اتباع هذه الخطوات: