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بأقل التكاليف.. طريقة عمل ورقة السجق في المنزل بطعم خيالي
الكثير من ربات البيوت يبحثون عن أكلات سهلة وبسيطة بأسعار مناسبة ومتوفرة، وتعتبر طريقة عمل ورقه السجق من الاكلات البسيطة والسهلة التي تتوفر مكوناتها في كل مكان وتكلفتها مناسبة وغير باهظة الثمن، فكما نعرف أن السجق من الأكلات المفيدة والصحية التي تمد الجسم بالطاقة، وذلك لأن السجق يحتوي على بروتين حيواني ودهون كما يضاف له بهارات تعطيه نكهة مميزة ومختلفة، ومن خلال السطور القادمة سوف نقدم طريقة عمل ورقه السجق بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة ومكونات متوفرة في كل بيت.
مكونات عمل ورقة السجق
- كيلو سجق شرقي.
- ثلاث ثمرات كوسة مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.
- ثلاث ثمرات بطاطس مقشرة ومقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- ربع كيلو فاصوليا خضراء مقطعة نصفين.
- حبة بصل كبيرة مقطعة إلى شرائح.
- ثمرة فلفل أحمر ويقطع مكعبات متوسط الحجم.
- فلفل اخضر رومي كبير مقطع الى مكعبات متوسط الحجم.
- فلفل اصفر رومي مقطع إلى مكعبات متوسط الحجم.
- ملعقة صغيرة ثوم مهروس.
- ربع كوب زيت.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة بهارات.
- فلفل اسود وملح.
- ورق زبدة.
طريقة تحضير ورقة السجق
لكي نحضر هذه الوصفةالوصفة ما علينا سوا اتباع هذه الخطوات:
- نقوم بتحمير البطاطس في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي ونتركها جانبا.
- بعد ذلك نقوم بتسخين القليل من الزيت على نار متوسطة في مقلاة ونضيف إليه السجق لكي يتم تشويحه جيدا ويتغير لونه.
- نقوم برفع السجق من الزيت ونتركه جانبا ونضع في نفس الزيت البصل والثوم ويتم تقليبهم لمدة دقيقتين.
- بعد ذلك نضيف الفلفل الملون والفاصوليا الخضراء ويتم التقليب لمدة ثلاث دقائق.
- بعدها نضيف البطاطس المحمره والسجق والملح والفلفل الاسود والبابريكا والبهارات ويتم تقليب الخليط جيدا لمدة ثلاث دقائق.
- نحضر صينية فرن ونفرد بها ورق فويل ونضع فوقها ورق الزبدة وندهنها بالقليل من الزيت نضع خليط السجق على ورق الزبدة ثم يتم غلق ورق الزبدة جيدا.
- نضع الصينية في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة تقريبا.
- تترك الصينية في الفرن من 45 دقيقة وحتى 60 دقيقة حتى يتم النضج.
- بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.