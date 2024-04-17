طريقة عمل المايونيز بأحلى طعم وبأقل تكلفة وبخطوات سهل خالص

يعتبر صوص المايونيز من الوصفات الشهية واللذيذة والتي يحبها الكثير من الأشخاص، فكما نعرف أنه عالي السعر في المحلات على الرغم من أنه يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وتستطيع ربة المنزل أن تقوم بتحضيره في المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتحضير المايونيز في البيت بمكونات متوفرة في المنزل.

مكونات المايونيز بالبيض

ملعقة كبيرة نشا.

اثنين بيضة.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

اثنين ملعقة كبيرة خل ابيض.

كوب زيت نباتي.

طريقة تحضير المايونيز بالبيض

نقوم بوضع الماء والنشا على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح ثقيل القوام وبعد ذلك يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماما وبعد ذلك نضع عليه البيض والخل والسكر والملح.

بعد ذلك نقوم بوضع هذه المكونات في الخلاط نقوم بخفقه جيدا وننزل عليها بسرسوب من الزيت حتى يمتزج الخليط تماما ويوضع في برطمان أو زجاجة فارغة ويتم حفظها في الثلاجة ويقدم بالهنا.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

المكونات:

رشة ملح.

معلقة كبيرة من الخل.

نصف كوب من اللبن.

كوب من الزيت.

طريقة تحضير المايونيز بدون بيض

نضيف اللبن في الخلاط الكهربائي مع رشة الملح والخل ونستمر في الخلط.

بعد ذلك نضيف الزيت بالتدريج لنحصل على قوام سميك ونقوم بوضعه في الثلاجة ويقدم بجانب الأطعمة المختلفة سواء في الغداء أو العشاء فهذا يكون موفر للغاية في كل أفراد الأسرة ويبتعدون عن شرائه من المحلات والمطاعم عاليه السعر فهو من المقبلات الصحيه المفيده والخالية من المواد الحافظة و موفر للمال وينصح بعدم تركه في الثلاجة لفترة طويلة حتى لا يفسد.

طريقة عمل المايونيز بالزبادي

المكونات هي:

اثنين كوب من الزيت النباتي.

2 صفار بيض.

ملعقة كبيرة من المستردة.

علبة صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة ملح وسكر وفلفل اسود.

طريقة التحضير

لكي نحضر هذه الوصفة تتبع الخطوات التالية؛