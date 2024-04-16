”تابع الاخبار أول بأول“ تردد قناة الجزيرة نايل سات 2024.. اضبطها الان
تردد قناة الجزيرة نايل سات، قناة الجزيرة تعتبر من أفضل القنوات الفضائية العربية المتخصصة ان لم تكن الأفضل على الإطلاق حيث تغطي جميع الأحداث السياسية والاخبارية على مدار الساعة بطريقة مهنية واحترافية، ويتابع القناة ملايين المشاهدين من كافة انحاء الوطن العربي الذين يرغبون في معرفة الاخبار وآخر تطورات أولا بأول، ومع تصاعد الأحداث في الأيام الأخيرة من صراع بين اطراف عدة في الشرق الأوسط يسعى الكثيرون لتنزيل القناة على جهاز الاستقبال ومشاهدة ما تبثه من أخبار هامة، لذا سنقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال تردد قناة الجزيرة على مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة الجزيرة نايل سات 2024
قناة الجزيرة الاخبارية تغطي الأحداث في كامل المنطقة العربية بشكل حصري وتعرض الخبر بشكل تفصيلي ومن كافة جوانبه كما تستضيف أشهر الخبراء الاستراتيجين في العالم لتحليل الأحداث السياسية وعرض ارائهم ووجهات نظرهم، وقد حققت قناة الجزيرة أعلى نسب مشاهدة في الشهور السابقة بعد تغطيتها المميزة لأحداث غزة القضية التي يهتم بها جميع الأحرار في العالم، وللراغبين في متابعة قناة الجزيرة نستعرض لكم فيما يلي تردد قناة الجزيرة نايل سات.
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11177
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
تردد قناة الجزيرة عرب سات
قناة الجزيرة تعرض الحدث لحظة بلحظة وتقدم تغطية اخبارية على مدار اليوم مجانا دون توقف أو فواصل اعلانية، وتقدم محتواها على أكثر من قمر صناعي بأعلى جودة HD وتحرص على وصول البث الى كافة الدول العربية بشكل جيد بدون مشاكل أو تقطيع بالصوت أو الصورة، لذا يقوم المسئولون بتغيير ترددات القناة بشكل مستمر
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 12347
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500