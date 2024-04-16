كم سعر السكر اليوم | تعرف على أسعار السكر والسلع الغذائية اليوم بعد التعديلات الأخيرة

كم سعر السكر اليوم يتسائل الكثيرون على أسعار السلع الغذائية اليوم والسكر بالتحديد، حيث يريد الجميع أن يتعرف على أسعار السكر والسلع الغذائية اليوم بعد التعديلات الأخيرة، والتي أبدت اليوم شبه استقرار لبعض السلع وارتفاع للبعض الأخر، مما جعل أيضا الكثير يتساءل عن توقعات أسعار السلع الغذائية الفترة القادمة، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل السلع الغذائية وتوقعات أسعار السلع الفترة القادمة.

كم سعر السكر اليوم وباقي السلع

شهد اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 استقرار نسبيا في بعض السلع الغذائية فيما ارتفع البعض الأخر، حيث بلغ أسعار السلع الغذائية اليوم التالي:

كيلو الأرز المعبأ: 34.41 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 59.16 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.88 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.48 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.84 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.55 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.79 جنيه.

لتر زيت الذرة: 126.48 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 375.16 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.73 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 31.02 جنيه.

كيلو الفول السائب: 48.64 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.54جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 262.92 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.33 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 108.12 جنيه.

توقعات أسعار السلع الغذائية في مصر الفترة القادمة

تعتمد أسعار السلع الغذائية في مصر على مجموعة من العوامل التي لابد من النظر فيها قبل التنبؤ بأسعار السلع الغذائية في الفترة القادمة، فمن هذه العوامل التالي:

ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا مثل القمح والزيوت النباتية.

انخفاض قيمة الجنيه المصري:تؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية.

زيادة الطلب على السلع الغذائية.

ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

ولكن هناك بعض العوامل التي قد تساعد على خفض أسعار السلع الغذائية في مصر، منها:

زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية.

التحكم في أسعار بعض السلع الغذائية:مثل الأرز والسكر، من خلال توفيرها للمواطنين بأسعار مدعومة.

خفض الرسوم الجمركية على بعض السلع الغذائية.

ولكن مازال هناك تخوف من ارتفاع الأسعار لذلك من المهم أن يقوم المواطنين بترشيد استهلاك السلع خاصتا التي تم رفعها بقيمة كبيرة مساعدة في ضبط أسعار السلع.