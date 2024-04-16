“spa.gov.iq“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي للأفراد وتحسين حياتهم هو ما تسعى اليه الحكومة العراقية لذا تقدم العديد من برامج الدعم والمساعدة للمواطنين الفقراء والمحتاجين الذين لا يكفي دخلهم لتوفير احتياجاتهم من مأكل ومشرب وملبس وتعليم وغيرها من أساسيات الحياة، لذا أطلقت منحة الرعاية الوجبات الجديدة التي تصرف شهريا وبالتالي تساهم في توفير دخل إضافي للأسرة، ويتمنى آلاف المتقدمين للحصول على تلك المنحة أن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المطلوبة ويتم اختيارهم ويشملهم الدعم المقدم، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن إتاحة خدمة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر الانترنت للتيسير على المواطنين وعدم إجبارهم على التوجه لأي مكان وبذل الكثير من الجهد لمعرفة نتيجة طلبهم.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة