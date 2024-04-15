“هيرجع جديد نوفي” وداعاً للبقع والشحوم على البوتاجاز! طرق تنظيفه بخطوات سهلة وبسيطة

البوتجاز من أكثر أنواع الأجهزة الكهربائية التي يجدها الكثير من السيدات صعوبة أثناء تنظيفها، نظرا لكونها معرضة لتراكم الشحوم والدهون عليها، الكثير يلجأ إلى استعمال منتجات تنظيف التي أغلبها تتضمن على مواد كيميائية تؤثر على الجهاز التنفسي وتسبب حساسية على الصدر على المدى البعيد، يمكنك بدلا من ذلك أن تتوجهي إلى استخدام الوصفات الطبيعية، تعتبر من أكثر الطرق المضمونة للتخلص من الدهون بطريقة صحية لا تؤثر على الصحة، تكلفتها بسيطة للغاية مقارنة بأسعار المنتجات الأخرى، خاصة مع ارتفاع الأسعار المبالغ بها، أصبحت هذه الطريقة هي الأنسب لتنظيف الأجهزة الكهربائية، اليوم وفرنا لكم طرق تنظيف أسطح البوتاجاز من البقع والشحوم بخطوات سهلة وبسيطة بمكونات توجد لديك في المنزل.

طرق تنظيف أسطح البوتاجاز من البقع والشحوم

تنظيف أسطح البوتجاز من أكثر الأمور التي يجدها الكثير من السيدات صعبة، مما يضطر الكثير إلى شراء منتجات تنظيف من الشحوم، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو جديد لكم، وفرنا أفضل طرق تنظيف بمكونات طبيعية، لا تتضمن على أي مواد كيميائية، تؤثر عليك بالسلب.

طرق تنظيف الشحوم من سطح بوتاجاز الغاز

من المهم أن نقوم بمسح الشبكات باستخدام قطعة من القماش مبللة مع وضع أغطية موقد في ماء ساخن وصابون، نترك منقوع لمدة عشرة دقائق، ثم نفركها باستعمال قطعة من القماش النظيفة، يمكنك استخدام صودا الخبز ووضعها على سطح البوتاجاز، تركها لمدة نصف ساعة.

طرق تنظيف المواقد الزجاجية

تستطيع التخلص من الحطام الذي يوجد في الموقد باستعمال ملعقة من سيليكون أو بلاستيك، نظرا لكونه أمان لا يسبب اي خدش في الزجاج، يمكن رش صودا الخبز مع إضافة كمية ملائمة من الماء، ثم تترك قطعة من القماش لمدة نصف ساعة، ثم نمسح البقعة، إذا كانت يوجد بها صعوبة، يمكنك إضافة كمية قليلة من الخل.