“استعلم هُنــــــــا epedu.gov.iq“ نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 عبر وزارة التعليم العراقية

نتائج الثالث متوسط، ينتظر أولياء الأمور وطلاب الثالث متوسط ظهور نتائج اختبارات الدور الأول بفارغ الصبر لأن هذه المرحلة الدراسية الهامة لها دور كبير في تحديد مستقبل الطالب، ومنذ أيام يبحث المهتمون يوميا عن النتائج عبر الانترنت وتراودهم حالة من القلق الشديد لعدم استطاعتهم تبين النتيجة، ونطمأن الجميع أن النتائج ستكون متاحة فور ظهورها على الرابط الذي خصصته وزارة التعليم وان الموقع قد يشهد خلل بسبب الضغط المتواصل من المستخدمين الذين يرغبون بمعرفة النتيجة، واليوم سنوضح لكم من خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط.

نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 عبر وزارة التعليم العراقية نتائج الاختبارات هي ثمرة اجتهاد كل طالب بذل وقته وتركيزه في سبيل التفوق الدراسي وتحقيق حلمه بالحصول على أعلى التقييمات لاستكمال مشواره التعليمي كما يرغب، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الثالث متوسط خلال الأيام القليلة القادمة في الإدارات التعليمية الآتية النجف وذي قار والكرخ ونينوي والرصافة وصلاح الدين واربيل والبصرة وميسان والأنبار وكركوك وكربلاء والمثنى وديالي وواسط والسليمانية وبابل، وللتيسير على الطلاب أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على توفير النتائج على موقع الوزارة الرسمي ليتمكن أي طالب من معرفة نتيجته من مكانه بسهولة وفي دقائق معدودة، وبعد أيام من ظهور النتيجة الكترونيا ستكون متاحة في المدارس والإدارات التعليمية. رابط نتائج الثالث متوسط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط متاح على موقع نتائجنا وعلى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التعليم العراقية، ويمكنكم الاطلاع على النتائج فور ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية : الدخول الى موقع وزارة التعليم العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.

من الخيارات المتاحة انتقل الى “النتائج”.

حدد المرحلة والدور، اختر نتائج الدور الأول الثالث متوسط.

ادخل البيانات المطلوبة الاسم ورقم الجلوس، ثم اضغط على “استعلام”.