“استعلم هُنــــــــا epedu.gov.iq“ نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 عبر وزارة التعليم العراقية
نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 عبر وزارة التعليم العراقية
نتائج الاختبارات هي ثمرة اجتهاد كل طالب بذل وقته وتركيزه في سبيل التفوق الدراسي وتحقيق حلمه بالحصول على أعلى التقييمات لاستكمال مشواره التعليمي كما يرغب، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الثالث متوسط خلال الأيام القليلة القادمة في الإدارات التعليمية الآتية النجف وذي قار والكرخ ونينوي والرصافة وصلاح الدين واربيل والبصرة وميسان والأنبار وكركوك وكربلاء والمثنى وديالي وواسط والسليمانية وبابل، وللتيسير على الطلاب أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على توفير النتائج على موقع الوزارة الرسمي ليتمكن أي طالب من معرفة نتيجته من مكانه بسهولة وفي دقائق معدودة، وبعد أيام من ظهور النتيجة الكترونيا ستكون متاحة في المدارس والإدارات التعليمية.
رابط نتائج الثالث متوسط
الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط متاح على موقع نتائجنا وعلى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التعليم العراقية، ويمكنكم الاطلاع على النتائج فور ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع وزارة التعليم العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من الخيارات المتاحة انتقل الى “النتائج”.
- حدد المرحلة والدور، اختر نتائج الدور الأول الثالث متوسط.
- ادخل البيانات المطلوبة الاسم ورقم الجلوس، ثم اضغط على “استعلام”.