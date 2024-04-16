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سلي طفلك مع أجمل أغاني قناة كراميش للأطفال | اضبطها الآن على التردد الجديد
سلي طفلك مع أجمل أغاني قناة كراميش للأطفال | اضبطها الآن على التردد الجديد
تردد قناة كراميش للأطفال الجديد الذي يبحث عنه الكثيرون من أجل متابعة الأطفال، حيث تلعب القناة دورا مهما في تنمية مهارات الأطفال بشكل شيق وبسيط، وهي إلى ذلك تعمل على تسلية الأطفال في أوقات فراغهم بشكل مفيد، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد قناة كراميش الجديد وأهم ما تقدمه القناة من أغاني متنوعة ومفيدة، وطريقة ضبط تردد القناة.
تردد قناة كراميش للأطفال الجديد
شاهد قناة كراميش على القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات من خلال الترددات التالية
القمر الصناعي النايل سات:
- التردد: 11430.
- الاستقطاب: رأسي (V).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد القناة على العرب سات:
- التردد: 11390.
- الاستقطاب: عمودي (V).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
أجمل أغاني قناة كراميش للأطفال
تمتاز قناة كراميش للأطفال بتقديم محتوى هادف وأغاني تبث قيم وثقافة للاطفال تساعدهم في بناء شخصيتهم، ومن اجمل ما تعرضه القناة الأغاني التالية:
- سوسو والاقزام السبعة.
- سوسو بردانة.
- سوسو رجعت بالزمن.
- حرامي الصيصان.
- ثلج ثلج.
- أنا الحرامي.
- بابا راح فين.
- ايدي مكسورة.
طريقة ضبط قناة كراميش للأطفال
يمكنك الأن مشاهدة قناة كراميش على التلفاز من خلال ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر القائمة من جهاز الريموت.
- اختر الضبط اليدول للقناة، ومن ثم إضافة ترددات جديدة.
- أدخل التردد الصحيح المذكور أعلاه حسب نوع القمر الذي قمت بتحديده.
- بعد إدخال التردد الصحيح، ابدأ البحث عن القناة في قائمة قنوات جهاز الاستقبال الخاص بك.
- قد تختلف طريقة البحث حسب نوع جهاز الاستقبال لديك، لكن بشكل عام، ستجد خيارًا للبحث عن قنوات يدويًا باستخدام التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.
- بمجرد العثور على قناة كراميش، تأكد من حفظها في قائمة قنواتك المفضلة.