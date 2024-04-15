سر شعرك الناعم زي الحرير من أول مرة؟.. اكتشفي وصفة سحرية بالفازلين!

الكثير من الفتيات والسيدات يرغبون في الحصول على شعر ناعم وصحي، الكثير يعتقد أن منتجات العناية بالشعر أو بروتين، هي الطريقة الأنسب للحصول على النتائج الذين يرغبون بها، لكن تعتبر من أكثر الطرق السيئة لفرد الشعر وتنعيمه، لكونها تؤثر على بصيلات الشعر واضعافها فيما بعض، الكثير يصاب بالصلع مع مرور الوقت، يمكنك بدلا من ذلك استعمال الوصفات الطبيعية، فهي الاختيار الملائم لمن يرغب في الحصول على شعر صحي وقوي، إضافة إلى أن تكلفتها بسيطة للغاية مقارنة بأسعار منتجات العناية بالشعر، يمكنك تحضير الخلطات في المنزل بكل سهولة اليوم سنقدم لكم كيراتين الفازلين الفعال لفرد الشعر الخشن وتنعيمه شعرك هيبقي زي الحرير من اول استعمال بخطوات بسيطة.

كيراتين الفازلين الفعال لفرد الشعر الخشن

الكثير لا يعلم أن الفازلين يساعد على فرد الشعر وتنعيمه، حيث يعطيه حيوية ولمعان، إضافة إلى أن طريقة تحضيره سهلة للغاية، لا تتضمن على أي مواد كيميائية تضر بالشعر، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي:

المكونات:

ملعقتين من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الشيا.

ملعقة من جوز الهند.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه الفازلين، زيت السمسم، زيت الزيتون، زيت الشيا، جوز الهند، نخلط جميع المكونات جيدا.

نغسل الشعر، ثم نجففه جيدا، نقسم الشعر إلى أقسام، ثم نضع المزيج على الشعر، ثم نمشط.

نترك الخليط على الشعر لمدة ثلث ساعة، ثم نغسل الشعر بماء فاتر وشامبو طبيعي.

قدمنا لكم اليوم وصفة كيراتين الفازلين الفعال لفرد الشعر الخشن وتنعيمه شعرك هيبقي زي الحرير من اول استعمال مع كيفية تحضيره، قومي بتجربة هذه الوصفة من أجل الحصول على شعر قوي وناعم وصحي.