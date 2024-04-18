طريقة عمل الصفيحة السورية بأقل المكونات وبطعم خرافي مش هتصدقي أنه بالحلاوة دي

تعد صفيحة اللحم السورية من أشهر المأكولات التي يرغب بها الجميع، نظرا لمذاقها اللذيذ وسهولة أكلها في السفر والرحلات وفي العمل، وهي من أحد الأصناف التي يسهل عملها في المنزل في وقت قصير كما يمكن تقديمها في البوفيهات والسهرات العائلية و أيضا العزائم الإجتماعيه كما تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية إضافة إلى الدهون المشبعة مع كمية من الكوليسترول ونسبة عالية من البروتينات وهي تعتبر من الوجبات الدسمة والمتكاملة تقوي الجسم نظرا لإحتوائها علي كمية جيدة من اللحوم .

مكونات الصفيحة السورية

4 كوب دقيق..

2 معلقة سكر.

2 كوب زيت زيتون.

1 كوب ماء 1معلقة ملح.

2معلقة صغيرة حليب بودرة.

حشو الصفيحة السورية.

5حبات من البصل المفروم.

1كيلو غرام من اللحم المفروم.

4 حبات من الفلفل الأخضر المفروم.

5 من حبات الطماطم.

نصف كوب من دبس الرمان.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من بهارات.

نصف كوب طحينة.

معلقة صغيرة فلفل أسود.

نصف معلقة صغيرة من جوزة الطيب.

طريقة تحضير صفيحة اللحم

لكي نحضر هي الوصفة ما علينا سوا اتباع هذه الخطوات:

نضع في وعاء الطحين مع الحليب البودرة والماء ثم نعجن جيدا.

نقوم بإضافة زيت الزيتون بالتدريج ونستمر في العجن.

إضافة السكر والملح ونعجنهم جيدا حتى يصبح العجين ملمسه ناعم وطري.

نغطي العجين ونتركه حتى يرتاح قليلا لمدة 60 دقيقة.

نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات دائرية نفردها على سطح مرشوش بالطحين.

نضع العجين في صنيه مدهونة بالزبدة.

ثم نضيف إليها الحشوة على كل صفيحة.

وأخيرا نضعها في الفرن حتى تنضح وتقدم ساخنة.

طريقة تحضير حشو صفيحة اللحم